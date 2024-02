Jak stosować popiół w ogrodzie? Ten błąd może cię słono kosztować

Palacze z pewnością znają tę metodę. Rozsypanie popiołu do kwiatów ma działać, jak domowy nawóz. Jednak stosowanie go bez odpowiedniej wiedzy może poważnie zaszkodzić roślinom.

Dawniej, gdy w sklepach nie było specjalistycznych nawozów, miłośnicy kwiatów na własną rękę szukali odpowiedniej metody, która pobudzi ich rośliny. Kiedy okazało się, że popiół ma korzystne działanie, wiele osób zaczęło stosować tę metodę. Głównie do nawożenia roślin używano popiołu wymiecionego z kominka lub pieca, ale też tego z papierosów. Czy ta metoda faktycznie jest skuteczna?

Czy popiołem z papierosów można nawozić rośliny?

Popiół, który pozostaje po spaleniu np. drewna w kominku lub ogniska, ma zawierać składniki odżywcze, działające korzystnie dla roślin. Są to m.in. potas, który reguluje transport wody wewnątrz roślin, wapń wspomagający wytwarzanie chlorofilu, magnez niezbędny do tego procesu, oraz fosfor.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

To właśnie te substancje mają sprawiać, że popiół staje się pomocny w hodowli roślin. Dodatkowo ma on zakwaszać podłoże, a także wspomóc walkę ze szkodnikami zwłaszcza mszycami czy ślimakami.

Na co uważać stosując popiół z papierosów jako nawóz?

Ze względu na to, że popiół zakwasza podłoże, należy pamiętać, aby stosować go jedynie do roślin, które preferują kwaśne środowisko. To oznacza, że warto go wykorzystać w uprawie np. monstery, bluszczu czy róż i pelargonii. Z kolei paprocie czy wrzosy zareagują na niego w odwrotny skutek.

W popiele znajdują się niestety nie tylko składniki odżywcze. To, co szkodzi palaczom, będzie szkodzić również roślinom, dlatego musisz pamiętać, że popiół to również metale ciężkie, czyli kadm, ołów i nikiel. Oprócz tego spora ilość wapnia, która odpowiada za odkwaszanie gleby, powoduje, że pH ziemi zmienia się na zasadowe, a to nie będzie odpowiadać wszystkim roślinom. Wysoki wskaźnik pH spowoduje, że w ziemi może nagromadzić się sól, dlatego też zbyt częste stosowanie popiołu może spowodować obumieranie roślin.

Obecnie w sklepach ogrodniczych jest wiele specjalnych nawozów, dlatego lepiej zdecydować się na ich wykorzystanie. Jeśli jednak chcesz używać popiołu z kominka czy papierosów, pamiętaj, że jego niewielka ilość w zupełności wystarczy, by odstraszyć szkodniki. Pół łyżeczki czy łyżeczka wsypana do doniczki lub grządki w zupełności wystarczy. Powtarzaj ten sposób co 3-4 miesiące i pamiętaj, aby nie mieszać popiołu z innymi nawozami, ani nie używać go do młodych, świeżo wysianych roślin.

Zobacz także : Przytnij w tym miejscu. Wkrótce sobie podziękujesz

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl