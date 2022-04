Jak stylizować męskie buty sportowe? Zobacz modne propozycje na wiosnę i lato 2022

Buty sportowe męskie - sneakersy, trampki czy tenisówki - to must-have w kolekcji obuwia każdego mężczyzny. Panowie, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, chętnie sięgają po ten typ butów w różnych stylizacjach, również tych eleganckich i miejskich. Obuwie sportowe można zakładać do różnych zestawów, nie tylko tych sportowych lub streetwearowych. Najlepiej ubrani mężczyźni świata zakładają je nawet do garnituru, zyskując modowy misz-masz, który wcale nie jest uznawany za faux pas. Jakie buty sportowe męskie wybrać w tym sezonie? Jak je stylizować w różnych outfitach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.