Fit + 1 jak szybko przytyć Joanna Kobylańska wczoraj (11:19) Jak szybko przytyć? Sprawdź, jakie produkty pozwolą na zdrowe przybranie na wadze Czasami ze względu na stwierdzoną niedowagę, wymagane jest szybsze przytycie. Oczywiście, należy w tym zachować umiar, aby dodatkowo sobie nie zaszkodzić. Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak przybrać na wadze, zwracaj większą uwagę na wiele wartościowych produktów. Odpowiednia masa ciała to podstawowy klucz do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Chcąc przytyć należy zjadać więcej pełnowartościowych produktów (Wikimedia Commons CC BY) Jeżeli rozmawiałaś już z dietetykiem odnośnie szybszego przytycia, na pewno wiesz, w jaki sposób powinnaś działać. W przypadku, gdy jeszcze nie masz planu dietetycznego, możesz zapoznać się z ogólnym sposobem odżywiania. Najczęściej napotkasz opinię, że należy spożywać 5 posiłków dziennie w odstępach dwugodzinnych. Każdy z posiłków powinien zawierać białko, które bezpośrednio wpłynie na szybsze przytycie. Jak szybko przytyć – problem niedowagi Przyczyn niskiej wagi jest wiele i czasami trudno określić jeden powód, dla którego trudno uzyskać odpowiednią masę. Oprócz źle dobranej diety, mogą pojawiać się także czynniki chorobotwórcze, np. występujące z tarczycą. Warto w związku z tym dokładnie się przebadać, skonsultować lekarzem, a następnie z dietetykiem, który dobierze indywidualnie do potrzeb zbilansowaną dietę dla szybszego przytycia. Czasami może się okazać, że niedowaga wynika z braku snu i przewlekłego stresu – łatwo wówczas zapomnieć o regularnych posiłkach. Jak szybko przytyć – białko i węglowodany Jak już wspomniano wyżej, wysokowartościowe białko to jeden z kluczy do nabrania na wadze. Znajdziesz go w chudym mięsie, drobiu, jajkach czy jogurcie, ale nie oznacza to, że musisz jeść wyłącznie te produkty. Chcąc szybko przytyć powinnaś również dostarczać swojemu organizmowi węglowodany złożone, które znajdziesz w kaszach oraz pieczywie pełnoziarnistym. Należy także zwiększyć witaminy – głównie z grupy B, ponieważ odpowiedzialne są za metabolizm tłuszczy, białek i węglowodanów. Istotnym jest, aby wszystko było dokładnie zbilansowane, ponieważ w przeciwnym wypadku nie przytyjesz. Najczęściej 55% diety to węglowodany, 30% tłuszcze, a pozostałe 15% to białko. Oczywiście, dietę powinnaś dostosować do swojego trybu życia, więc nabranie na wadze trochę potrwa, ale warto uzbroić się w cierpliwość dla własnego zdrowia. Jak szybko przytyć – czego unikać? Podobnie, jak w przypadku innych diet, tak i w kwestii szybkiego przytycia należy zachować umiar i pewnych potraw unikać. Nie ma nic gorszego od jedzenia typu fast food – co prawda zapewnia sytość, ale nie dostarcza żadnych składników odżywczych. Nadmierne spożywanie tego typu produktów może doprowadzić do odkładania się zbędnej ilości tłuszczu. Papierosy i kawa również są niepożądane, ponieważ najczęściej przyspieszają metabolizm i wypłukują z organizmu witaminy oraz minerały. Jak szybko przytyć – co jeść? Spośród wielu produktów, które wspomagają przybranie na wadze, najlepiej włączyć do diety te elementy, które są źródłem zdrowych wysokowartościowych białek i tłuszczów: jajka, suszone owoce, tłuste ryby oraz oleje. Wszystkie wymienione produkty są kaloryczne, ale jednocześnie zdrowe, więc przytycie na pewno będzie kontrolowane. Zamiast słodyczy wybieraj przekąski w postaci wafli z masłem orzechowym (domowej roboty) oraz własnoręcznie wykonane kisiele czy budynie.