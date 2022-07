Jak ubierać się do biura latem? Podpowiadamy, jak przetrwać upały w modnym stylu

Modne, letnie koszule

Koszula to nieodłączny element biurowych stylizacji. W chłodniejsze dni nosimy ją w duecie z marynarką lub kardiganem. Wbrew pozorom, ta część garderoby sprawdzi się także latem – pozwoli ci przetrwać upalne dni z poczuciem pełnego komfortu. Jaką koszulę wybrać do pracy latem? Uniwersalna zasada, która obowiązuje przez cały rok: koszula biurowa powinna być stonowana i elegancka. Jeans, krzykliwe desenie oraz neonowe barwy lepiej zostawić na wolne dni. W pracy sprawdzą się za to koszule w pastelowych kolorach. Akceptowane są też subtelne wzory – kratka, drobne kwiaty itp. Unikaj koszul o obcisłym fasonie – latem przylegająca do ciała tkanina nie służy skórze, a do tego może nasilić pocenie. Znacznie lepsze będą koszule o kroju regular lub oversize.