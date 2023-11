Jak ubrać się na jesienno-zimowy spacer? Trzy uniwersalne stylizacje

To najlepszy czas na to, by śmiało bawić się warstwami, fakturami oraz monstrualnymi krojami. Nawet podczas wyjścia na najzwyklejszy spacer. Wśród naszych propozycji znalazły się stylizacje z puchowym płaszczem i modnymi jeansami, basicową bluzą i odjechaną puchówką, a także sukienką (w razie gdyby spacer miał okazać się np. romantyczną randką).