Jak ubrać się wiosną? Te eleganckie i casualowe stylizacje będą inspiracją

Wiosenny casual w najlepszym wydaniu

Chcesz bardziej wrzucić na luz? Stwórz stylizację z iście wiosenną podstawą – białymi jeansami i liliową bluzą (nada się każdy kolor pastelowy). W komfortowym looku na co dzień nie może zabraknąć wygodnego obuwia. Białe buty sportowe z kolorowym akcentem to zakup na lata. By skomponować spójną kompozycję, dobrałam do tego pomarańczową torebkę z oryginalną rączką. Delikatne, złote kolczyki to opcjonalna wisienka na torcie.