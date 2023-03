Te trendy opanują ulice. Co będzie modne wiosną i latem 2023?

Jeans

Jeansowe total looki zaliczyły swój wielki "come back" i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Denim można łączyć dosłownie na wszystkie sposoby. Wystarczą spodnie i kurtka, by stworzyć bazę dla świetnej stylizacji. Z kolei fankom większego szaleństwa kłania się patchwork.