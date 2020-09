WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 4 modajak ukryć kilogramytrendy jesień-zima 2020/2021poradnik kupującego oprac. Kamila Gulbicka 4 godziny temu Jak ukryć wystający brzuszek? Oto 5 modowych trików Wystający brzuszek uniemożliwia ci dobranie odpowiedniego stroju, a bluzki opinające talię sprawiają, że czujesz się niekomfortowo i niepewnie? Oto kilka stylizacyjnych trików, które pomogą ci ukryć krągłości bez szkody dla stylu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Adobe Stock) Nowa garderoba zamiast diety Zaokrąglona talia to nie tylko problem kobiet po ciąży. W końcu to część ciała, w której gromadzą się woda, tłuszczyk, a także emocje. Zamiast więc wstydzić się tej ważnej części nas – która jest centrum kobiecego wszechświata - czy katować się mono dietami proponujemy łatwiejsze rozwiązanie - zmodyfikuj garderobę. To niewielki wysiłek, a może zdziałać cuda. Na początek - biała koszula. To jedno z ubrań, w których większość typów sylwetek wygląda korzystnie i znajduje się w większości szaf. Pionowa listwa zapinana na guziki skutecznie maskuje odstające partie. Sukienki odcinane pod biustem Niektóre kobiety w obawie przed uwydatnieniem wstydliwej części ciała rezygnują z noszenia sukienek podkreślających figurę. Prawda jest jednak taka, że mając nadprogramowe kilogramy wcale nie musimy rezygnować z kobiecych sukienek. W przypadku kobiet z wystającym brzuszkiem są jak najbardziej wskazane, z małym, "ale". Zamiast wybierać mocno opinające sukienki ołówkowe czy tzw. "małe - czarne", wybierz sukienki o kroju "A", czyli z wąską górą i szerokim dołem, które odcinają się pod biustem – w najwęższym miejscu na twoim ciele. To tak, jakby optycznie przesunąć talię ku górze. Reszta materiału pod biustem swobodnie spłynie w rozkloszowany dół. W ten sposób uwydatnisz dekolt, biust, szyję i ramiona, a brzuszek i uda będą sprytnie zamaskowane. Dzięki temu skierujesz uwagę na to, czym chcesz się pochwalisz, a dodatkowe kilogramy ukryjesz pod luźnym materiałem. Kwieciste i graficzne tuniki Krótkie i dopasowane bluzki optycznie skracają tułów i powiększają mankamenty figury. Zrezygnuj z nich, jeśli zależy ci na ukryciu brzuszka. Zamiast tego wybierz luźne (ale nie za duże) rozpinane koszule lub tuniki, które będą kończyć się przy biodrach. Żeby uzyskać efekt wcięcia w tali wybierz krój z nieco krótszymi bokami, a dłuższym tyłem i przodek. Wszelkie motywy graficzne, pionowe pasy, grochy i kwiaty są jak najbardziej wskazane, bo ukryją wypukłości i nadadzą stylizacji ciekawego efektu. Jakie spodnie wybrać? Pewnie wielokrotnie się zastanawiałaś, jakie jeansy dobrać do figury, aby nie powiększać krągłości? Przede wszystkim należy unikać wszelkich spodni kończących się na linii bioder – bo nie dość, że uwypuklają brzuszek, to jeszcze optycznie dodają kilogramów. Szczęśliwie styliści i projektanci mody odkryli, że w biodrówkach niewiele osób wygląda dobrze – powrócili więc do mody sprzed lat - i znów zaczęli tworzyć spodnie z wysokim stanem. A więc również dla ciebie. Pamiętaj, żeby wszystkie spodnie zapinały się w okolicach pępka lub nieznacznie nad nim. Dla kobiet z brzuszkiem, ale o szczupłych nogach sprawdzą się jeansy typu "slim" z wąskimi nogawkami i wysokim stanem. Uważaj na spodnie typu "mom jeans", bo dobrze wyglądają na bardzo szczupłych nastolatkach, niekoniecznie na kobietach z wydatnym brzuszkiem. Marynarki i kurtki Dobrze skrojona marynarka jest pozycją obowiązkową dla kobiet z dodatkowymi kilogramami w okolicach talii – dodaje kobiecości, podkreśla figurę i ukrywa to, co chcemy zatuszować. Wybieraj dłuższe żakiety z w wcięciem w talii - najlepiej ciemne lub w dużą kratę. Na kobietach z brzuszkiem dobrze wyglądają marynarki, które zamiast jednego czy dwóch guzików na środku mają duże dwurzędowe guziki. Do twojej figury sprawdzi się również rozpięta ramoneska niedbale zarzucona na dłuższą koszulę, a także wszelkie półdługie płaszcze, które kończą się na linii bioder lub pod nią i wiązane w pasie. Unikaj "bomberek" i krótkich kurtek. Obszerne, za długie płaszcze też będą niekorzystne - sprawią, że całkowicie stracisz kobiecą linię. A może kombinezon? Choć kombinezony kojarzą nam się głównie z latem i wakacjami, to jednak w sklepach odzieżowych znajdziesz wiele cieplejszych ubrań, które sprawdzą się w okresie jesienno-zimowym. Koniecznie wybieraj eleganckie kombinezony z marszczeniem w talii, lub nieco wyżej, o luźnym kroju i opływającym materiale. Do tego buty na wysokim obcasie i efekt gwarantowany. Kombinezony nie tylko podkreślają kobiecą sylwetkę, ale również ukrywają brzuszek i masywne uda. Dobrze wyglądają również w wydaniu sportowym – z trampkami i jeansową półdługą kurtką. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze