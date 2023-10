Jak w naturalny sposób spowolnić starzenie skóry? 5 sprawdzonych sposobów

Wobec tego, na które składniki zwracać szczególną uwagę? Na liście substancji o działaniu anti-ageing, wysoko znajdują się te bardzo dobrze znane, jak witamina C, koenzym Q10, witamina E, olej jojoba czy skwalan. Jednak pojawiają się również nowe, a przy tym bardzo skuteczne składniki, np. ekstakt z jiaogulanu, czyli adaptogenu, nazywanego również "zielem długowieczności". To silny antyoksydant, który jest wykorzystywany od wieków w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które przyspieszają proces starzenia i pomaga w redukcji widoczności zmarszczek i linii mimicznych. Właśnie ekstrakt z jiaogulanu stał się jednym z głównych składników w Bogatym antyoksydacyjnym serum olejowym BORN TO BE RICH Be The Sky Girl, które powstało, aby opóźniać procesy starzenia widoczne na twarzy. Kosmetyk wygładza, ujędrnia, spłyca zmarszczki, nawilża, rozświetla, a przy tym dba o mikrobiom skóry. To połączenie silnych antyoksydantów — witaminy C, koenzymu Q10 i ekstraktu z jiaogulanu, których połączenie daje efekt synergii i jeszcze silniejszego działania anti- ageing.