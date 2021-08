Jak wybrać dobry smartfon dla ucznia?

Konia z rzędem temu, kto nadąży za gwałtownie zmieniającymi się modami panującymi wśród nastolatków. Coś, co było przedmiotem pożądania jeszcze rok-dwa lata temu, dziś okazuje się niewarte uwagi; co jest modne dziś, w przyszłym roku już będzie trąciło myszką. Na szczęście przypadku smartfonów to nie dotyczy. Duży wyświetlacz, dobry aparat (czy zestaw aparatów w przypadku zaawansowanych modeli) oraz pojemna bateria, umożliwiająca długa pracę bez konieczności ładowania – te elementy zawsze będą przyciągały tęskne spojrzenia młodzieży. Decyzję to tym, kiedy dziecko dostanie pierwszy telefon każdy rodzic podejmuje indywidualnie – jeśli decydujemy się na wyposażenie dzieci w smartfon, warto, by był to sprzęt, z którego będą korzystały chętnie. A funkcjonalności nowoczesnych urządzeń mogą wykraczać daleko poza przeglądanie Tik-toka i pozostawanie w kontakcie z rodzicem.