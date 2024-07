Jak wybrać idealny strój kąpielowy? Warto wyjść poza schemat

To nie my powinnyśmy za wszelką cenę i w pośpiechu "robić formę na plażę". To nasz strój kąpielowy ma mieć taką formę i krój, byśmy czuły się komfortowo i czerpały z lata i wypoczynku bez względu na aktualnie posiadany rozmiar.

Gdy myślimy o stroju kąpielowym, mamy w głowie klasyczny jednoczęściowy kostium lub bikini, które może odsłonić więcej ciała, niż byśmy tego chciały. I również takie propozycje najczęściej widzimy w witrynach sklepów. A wystarczy chwila z wyszukiwarką i pojawia się szereg możliwości i propozycji na każdy rozmiar ciała, każdą miseczkę biustonosza i różnorodne potrzeby.

Postaw na komfort

Nie czujesz się pewnie w stroju kąpielowym? W tej sytuacji jest wiele kobiet. Powodem są kompleksy, których nie zwalczysz w drodze na wakacje. Możesz sobie jednak pomóc odpowiednim modelem stroju, który nie będzie wymagał od Ciebie wychodzenia ze strefy komfortu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jaki strój wybrać, gdy mamy kompleksy związane z brzuchem, biodrami, pośladkami czy górną partią ud? Sukienki kąpielowe! Ta forma stroju sprawiła, że odważyłam się wyjść na plażę. Sukienka kąpielowa nie tylko idealnie zakrywa partie brzucha, których często nie lubimy, ale również ładnie się układa w partiach bioder, co wygląda korzystnie niezależnie od tego, czy uważamy nasze biodra za obfite czy za wąskie. Zaufaj mi, efekt będzie świetny!

Ważne, by znaleźć strój, w którym będziemy czuć się komfortowo © Archiwum prywatne | Karolina Prusińska

Tego typu stroje kąpielowe można znaleźć również w wersji modelującej. Jednak warto się zastanowić, czy na plaży potrzebujemy bielizny modelującej? Lekkie wsparcie partii brzucha może nam pozwolić poczuć się lepiej, zwłaszcza gdy posiadamy luźną skórę po utracie wagi czy po ciąży, ale za mocny ucisk powoduje dyskomfort i na dłuższą metę też nie jest zdrowy i obojętny dla naszego samopoczucia.

Zamiast bikini - sukienka

Sukienki kąpielowe zazwyczaj mają już w sobie uniwersalne wbudowane miseczki podtrzymujące biust, rzadko można spotkać model z fiszbiną. Jedyną wadą tego typu stroju jest dłuższe schnięcie kostiumu. Gdy wychodzimy z wody luźno opadający, elastyczny materiał spódnicy, ten sam, z którego jest cały strój, obciążony wodą, może się przyklejać do ud. Jednak wystarczy wycisnąć go w ręku i pozwolić wyschnąć, by dalej układał się idealnie.

W Polsce są firmy szyjące stroje dla kobiet z dużym biustem © Archowum prywatne

Duży biust i kostium? Żaden problem! W Polsce mamy kilka firm z bielizną, oferujących również kostiumy kąpielowe. Jeśli preferujesz idealne wsparcie w biustonoszu na co dzień, nie musisz z niego rezygnować również na plaży. Oczywiście oferta takich kostiumów jest zdecydowanie skromniejsza od tego, co możemy zobaczyć w znanych sieciówkach. Jest to opcja również droższa. Jednak takie kostiumy mają przewagę w jakości i w komforcie noszenia, więc warto rozważyć dobór stroju u braffiterki lub, gdy na pewno znajmy swój rozmiar, przejrzenie oferty online.

Sposób na dysproporcje

Dysproporcje, wąskie ramiona, średni lub mały biust, a szerokie biodra? Typ sylwetki gruszka w mniejszym rozmiarze nie przysparza zbyt wielu problemów z doborem stroju. W rozmiarach plus size zdarzają się dysproporcje o trzy rozmiary między górą a dołem. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest strój dwuczęściowy, który można zakupić oddzielnie.

W sieciach znanych sklepów zazwyczaj dół stroju jest już zestawiony z górą w jednym rozmiarze. Ciężko też dobrać strój jednoczęściowy. Są jednak salony bielizny, w których można profesjonalnie dobrać odpowiedni dół i biustonosz lub pozostaje zakup online. O trzeciej możliwości niewiele osób myśli, co nie oznacza, że ona nie istnieje. Mianowicie szycie kostiumu na wymiar. Ta opcja zyskuje na popularności, jednak wiąże się z wyższą ceną. Sprawdziłam ją i zamówiłam taki strój po konsultacji z projektantką. Zapłaciłam nieco ponad 600zł.

Bikini nie zawsze oznacza to samo © Archiwum prywatne

Chciałabyś bikini, ale nie przekonują Cię mocno wycięte majtki? Nie chcesz pokazywać całego brzucha? Idealnie się składa, bo oferta strojów inspirowanych latami 50-tymi jest naprawde bogata!

Wysokie majtki nie tylko zapewniają komfort, ale również świetnie wyglądają. Poczuj się jak Marilyn Monroe i skompletuj sobie bikini z wysokim stanem. Jest to idealna alternatywa dla stroju jednoczęściowego, wygodniejsza i pozwala na lepszą opaleniznę, gdyż dół takiego bikini można sobie obniżyć, by złapać więcej promieni słonecznych.

Pomysły dla aktywnych

Inną opcją dla osób, które chciałyby nosić strój dwuczęściowy, ale się krępują, jest bikini ze spódnicą. Podobnie jak sukienka kąpielowa zakrywa dolną partię brzucha, pośladki i górną partię ud, ale pokazuje więcej niż całkowicie zakryty model.

Jesteś aktywna na plaży i na basenie? Zdecydowanie warto postawić na strój, który zapewni odpowiednie podtrzymanie biustu, nie będzie krępował ruchów i oczywiście nie pokaże za dużo podczas intensywnego wysiłku, na desce czy w trakcie pływania.

Dla kobiet z większym biustem czy z dysproporcjami szycie na miarę jest oczywiście sposobem na idealny strój, ale może nadwyrężyć budżet. Najtańszą opcją są sieciówki, również te z ofertą sportową. Średnia półka cenowa w połączeniu z wyborem w coraz bardziej inkluzywnych rozmiarach to np. znane marki sportowe.

Strój kąpielowy można uszyć także na miarę © Archiwum prywatne

Jedziesz na upragnione wakacje, ale obawiasz się o poparzenia wrażliwej skóry? Zakładasz t-shirt na plażę by, uniknąć bolesnej, schodzącej skóry na ramionach?

W sklepach online znajdziesz kostiumy z zakrytymi ramionami, a nawet góry kostiumów z krótkimi i długimi rękawami. Bikini z rękawami? Tak! Coraz częściej można znaleźć w sklepach online takie modele. Idealne np. dla fanek podziwiania rafy. Już możecie być spokojne o swoje ramiona.

Tak samo możesz ochronić dolne partie ciała, gdyż nie tylko dla windsurferów pojawiają się modele z nogawkami o różnych długościach. Jeśli cierpisz na żylaki i nie chcesz ich wystawiać na słońce, dobrym pomysłem będzie wybranie spodni kąpielowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki dół stroju zestawić z górą bikini.