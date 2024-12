Widoczny "pępek" to jasny znak. Zwróć uwagę przy zakupie

Grudzień to czas, kiedy pomarańcze smakują najlepiej. Jak jednak wybrać te naprawdę słodkie i soczyste? Pomarańcze z charakterystycznym "pępkiem" to zazwyczaj pewny wybór dla miłośników słodkich i soczystych owoców.

Pomarańcze to nieodłączny element zimowych dni. Chętnie sięgamy po nie jako zdrową przekąskę, dodatek do ciast czy składnik sałatek. Niestety nie każda pomarańcza jest równie smaczna. Sprawdź, jak rozpoznać te najsłodsze i najbardziej soczyste.

Zwróć uwagę na skórkę

Pierwsze, co przyciąga wzrok, to kolor pomarańczy. Jasnopomarańczowa, jednolita skórka zazwyczaj świadczy o dojrzałości owocu. Jeśli jednak zauważysz zielone fragmenty, lepiej odłóż taki owoc na bok – oznacza to, że pomarańcza nie zdążyła w pełni dojrzeć i może być kwaśna.

Unikaj też owoców z plamami, przebarwieniami czy widocznymi uszkodzeniami. Tego rodzaju skazy mogą świadczyć o niskiej jakości owocu lub jego przesuszeniu.

Stan skórki to kolejny kluczowy czynnik. Jędrna, lekko "woskowa" o płytkich porach to znak, że owoc jest soczysty i świeży. Natomiast pomarańcze z grubą, pofałdowaną skórką mogą być suche i mniej smaczne.

Uważaj też na owoce, które błyszczą się w nienaturalny sposób – często są one pokryte warstwą wosku, co może wpłynąć na ich smak i świeżość.

Ciężar pomarańczy to też ważna wskazówka. Lżejsze owoce zazwyczaj mają grubszą skórkę i mniej soku, podczas gdy cięższe są pełne soczystego miąższu. Wystarczy wziąć kilka owoców do ręki i porównać ich wagę – różnica może być odczuwalna na pierwszy rzut ręki.

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, są końcówki owocu. Mocno wypukłe sugerują grubą skórkę, a co za tym idzie – mniej miąższu. Najlepiej wybierać pomarańcze o zaokrąglonych końcówkach, które mają cieńszą skórkę i więcej słodkiego miąższu.

Szukaj pomarańczy z "pępkiem"

Pomarańcze z charakterystycznym "pępkiem" – niewielkim wgłębieniem na jednym końcu owocu – to zazwyczaj pewny wybór dla miłośników słodkich i soczystych owoców. Ten szczegół nie jest przypadkowy. "Pępek" to cecha charakterystyczna odmiany Washington Navel, jednej z najbardziej cenionych na świecie. Co ciekawe, owoce te są wynikiem naturalnej mutacji genetycznej, która sprawia, że w miejscu "pępka" znajduje się niewielki, nierozwinięty drugi owoc.

Ponadto odmiana ta ma tendencję do cieńszej skórki, co oznacza, że dostajesz więcej miąższu w stosunku do objętości owocu. Pomarańcze z "pępkiem" są także łatwiejsze do obierania – ich skórka często odchodzi gładko, co sprawia, że idealnie nadają się jako szybka i wygodna przekąska.

