Jak wyczyścić białe trampki? Kilka kroków i będą jak nowe

Pranie tenisówek w pralce

No dobrze, ale jeśli nie macie czasu lub/i ochoty na takie żmudne mycie ręczne, czy możecie po prostu wrzucić swoje trampki do pralki? Tak, ale… No właśnie, jest tu pewne "ale", bo mechaniczne pranie butów zawsze niesie ze sobą pewne ryzyko. Buty (szczególnie te tekstylne) nie lubią długiego kontaktu z wodą, dlatego zaleca się je myć ręcznie. Jeśli jednak chcesz wyprać je w pralce, pamiętaj, by poluzować lub wyjąć sznurówki (jeśli wybieracie drugą opcję, włóżcie je do woreczka na pranie) i wkładki, a także, by każdy but włożyć do osobnego woreczka. Może to być specjalny worek przeznaczony do prania albo po prostu poszewka na poduszkę. Ważne, by była biała, nie kolorowa (w końcu nie chcemy zafarbować sobie butów). Po zakończonym cyklu prania wysusz buty tak, jak opisaliśmy to w punkcie siódmym.