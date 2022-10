Jak wyczyścić buty z błota? Na to warto zwrócić uwagę

Jeśli już dojdzie do zabrudzenia obuwia z tego materiału, należy pamiętać, aby kontakt z wodą ograniczyć do minimum. Do czyszczenia można wykorzystać parę wodną lub po prostu usunąć pierwszą warstwę zaschniętego błota i przeczyścić buty szczoteczką z miękkim włosiem. Pomocna może okazać się także zwykła gumka do ścierania ołówka.