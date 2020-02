Jak wyczyścić płytę indukcyjną? Podajemy łatwe sposoby na utrzymanie kuchenki w czystości

O płytę indukcyjną należy odpowiednio dbać, aby jej nie zarysować i nie uszkodzić gładkiej powierzchni. Podpowiadamy, co robić, aby utrzymać ją w czystości.

Chociaż płytę indukcyjną powinno się wycierać po każdym użytkowaniu, nie każdy o tym pamięta. Zawsze trzeba poczekać, aż powierzchnia wystygnie, a następnie pozbyć się zabrudzeń. Do pielęgnacji tego rodzaju kuchenki powinno się jednak używać konkretnych przyrządów.

Jak wyczyścić płytę indukcyjną?

Płyta indukcyjna jest stosunkowo łatwa do utrzymania w czystości, a zadbana dodaje uroku naszej kuchni. Do jej mycia należy używać miękkich przyborów, takich jak gąbki (nie od ostrej strony) oraz ściereczki z mikrofibry. Do jej polerowania możemy zastosować ręczniki papierowe, jednak tu również powinniśmy uważać, aby nie były zbyt szorstkie.