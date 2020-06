Jak wyprostować włosy bez prostownicy? Jest kilka skutecznych sposobów

Jak wyprostować włosy bez prostownicy – sposoby

Jednym z nich jest mleko kokosowe. Wystarczy wymieszać je z cytryną i wstawić do lodówki do momentu, aż na wierzchu pojawi się warstwa kremu. Następnie powstały krem nałóż na włosy i skórę głowy. Po 20 minutach owiń włosy folią i ręcznikiem i pozostań w tym stanie przez kolejne pół godziny. Na koniec umyj włosy szamponem bez silikonu i wysusz. Efekt jest zaskakujący.

Kolejnym zbawiennym produktem do włosów, który również znajdziesz w kuchni, jest ocet jabłkowy. Stosuje się go w formie płukanki. Dwie łyżki octu wymieszane ze szklanką wody nakłada się na włosy i pozostawia do wyschnięcia. To metoda dla cierpliwych: nie wolno używać suszarki.