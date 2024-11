Genialny patent. Złóż tak ścierkę i wysprzątaj nią cały dom

Nie trzeba wielu środków czystości ani sprzętów, by skutecznie wysprzątać dom. Jedna dobrze złożona ściereczka wystarczy, by szybko i higienicznie zadbać o różne powierzchnie. Wypróbuj ten trik już dziś i przekonaj się, jak bardzo ułatwia codzienne porządki!

Przekładaj ściereczkę jak strony książki. Po każdym użyciu załóż przednią stronę na tył, uzyskując w tym samym nową, czystą powierzchnię. Podzielona na sekcje ściereczka daje aż osiem czystych stron – każdą możesz użyć do innej strefy w domu!

Wideo na Instagramie zdobyło ponad 5 tys. polubień i dziesiątki komentarzy. Zdania są jednak podzielone. "Dla mnie nieprzydatne, muszę i tak po każdej powierzchni wypłukać, inaczej wydaje mi się, że tylko brud przegania"; "Super pomysł! Będę korzystać. Jeśli ktoś nie posprząta jedną ściereczką całego domu, to zawsze zużyje ich mniej wykorzystując w ten sposób" - czytamy w sekcji komentarzy.

