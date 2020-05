Jak wzmocnić paznokcie? Znajdź najlepszy sposób na uzyskanie mocnej i zdrowej płytki

Metod związanych z tym jak wzmocnić paznokcie jest naprawdę całe mnóstwo. Nie zawsze są potrzebne do tego specjalistyczne preparaty czy narzędzia. Zniszczone płytki wymagają dogłębnej regeneracji, dlatego też bardzo ważne jest zachowanie systematyczności i cierpliwości. Szybko przekonasz się, że wzmocnione paznokcie są piękne i błyszczące. Co w takim razie warto zrobić?

Jak wzmocnić paznokcie – banalne olejowanie

Olejowanie jest jednym z najprostszych sposobów na wzmocnienie paznokci . To w końcu naturalna metoda, ponieważ opiera się na roślinnych ekstraktach odnawiających płytkę. Do wykonania tego domowego zabiegu wykorzystaj olejki, które masz w kuchni albo łazience.

Jak wzmocnić paznokcie – domowa odżywka

Co powiesz na własnoręczne stworzenie odżywki do paznokci? Tym sposobem wzmocnisz płytki, a przy okazji nie wydasz fortuny na gotowe kosmetyki. Przepisów na domowe odżywki są setki, ale warto skorzystać ze sprawdzonych mieszanek. Jeśli zależy ci na szybszym wzroście paznokci wymieszaj ze sobą olejek cytrynowy z rozmarynowym, natomiast olejek jojoba i migdałowy odmłodzą płytkę. Tak naprawdę domowe odżywki możesz dowolnie ze sobą mieszać, więc wzmocnienie paznokci będzie banalnie proste. Pamiętaj, aby podczas nakładania olejków masować palce, co znacznie pobudzi krążenie.