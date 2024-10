Jak z lat 20. Kubicka zachwyciła na gali #Wszechmocne

Alicja Kost, Małgorzata Paleczny, Justyna Kozłowska, Sylwia Szwed i Sandra Kubicka - to pięć niezwykłych kobiet, które zostały nominowane w trzeciej edycji plebiscytu #Wszechmocne w kategorii macierzyństwo. Sandra Kubicka jako jedna z gwiazd tego wieczoru przybyła do Hotelu Verte w wyjątkowej sukni. Prezentowała się zjawiskowo.

- Macierzyństwo jest czymś najpiękniejszym, co mnie w życiu spotkało, ale też najcięższym. I tylko mama zrozumie te skrajne emocje. Mamy prawo do tego, żeby być zmęczone i mamy prawo do tego, aby czasami ponarzekać, bo jest nam ciężko. Natomiast ja z tego miejsca chcę też powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo szanuję kobiety, które decydują się świadomie na to, żeby nie być mamami. I proszę, aby nikogo nie oceniać, bo macierzyństwo jest cholernie trudne - powiedziała Sandra Kubicka.