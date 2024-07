Jak z okładki. Kreacja nie miała sobie równych

Katarzyna Sokołowska zawsze prezentuje się maksymalnie stylowo, co wynika z jej wysublimowanego gustu i znajomości świata mody. Każda jej stylizacja to gratka dla miłośników mody. Pasjonatki mody i najgorętszych trendów mogą czerpać garściami.

Co znajdziemy w garderobie reżyserki pokazów mody? Przede wszystkim sympatią darzy dobrze skrojone garnitury i jeansowe dzwony (nosi je na okrągło). Na jej profilu na Instagramie, który śledzi prawie 400 tys. osób, można podejrzeć, jakie stylizacje wybiera na nagrania do kolejnej edycji programu "Top Model". Jest się czym zainspirować.

Ostre czubki świetnie wyglądają w połączeniu z ubraniami sięgającymi do ziemi. Dzwony albo spódnica w wersji maxi to najlepszy wybór. Srebrna biżuteria oraz okrągłe okulary przeciwsłoneczne dopełniły look. Jak oceniacie ten wybór?