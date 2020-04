Jak zadbać o rozwój dziecka i cieszyć się wspólną zabawą

Masa Kreatywności Netto i jej zalety

Bardzo wartościowym materiałem do wspólnych zabaw dla całej rodziny, jest masa kreatywności Netto. Lepienie, ugniatanie, wałkowanie to nieograniczone wyzwanie dla dziecięcej wyobraźni. Rodzice natomiast mają wówczas świetny relaks i daje im to możliwość odcięcia się od swoich codziennych trosk. Zabawa Masą Kreatywności Netto zapewnia trening koncentracji, motoryki, wyobraźni i daje dziecku poczucie sprawczości. Doskonale się również sprawdza w przypadku treningu radzenia sobie ze złością. Jej formowanie polegające na szczypaniu, ugniataniu, ściskaniu, rolowaniu czy rzucaniu na blat, pomaga odreagować i nabrać dystansu. Jest całkowicie bezpieczna dla dziecka i dla środowiska. Materiał, z którego jest wykonana, jest nietoksyczny i w 100% biodegradowalny. Masa Kreatywności Neto nie przywiera, nie brudzi dłoni, ubrań ani mebli. Zasycha samoczynnie, w ciągu 24 godzin. Nie trzeba jej w żaden sposób utwardzać termicznie. Specjalne właściwości Masy Kreatywności Netto pozwalają cieszyć się zabawą nawet przez 4 godziny. W tym czasie masa zachowuje swoją elastyczność. Kiedy lekko przyschnie, można ją zwilżyć wodą i w ten sposób na nowo cieszyć się jej plastycznością. Z masy kreatywnej można wykonać figurkę lub ozdobę, która następnie będzie prezentem dla drugiej osoby. Dzieci mogą wykonać takie prezenty dla dziadków, dla przyjaciół czy dla rodziców. Zabawa z Masą Kreatywności Netto zapewnia cenne wspomnienia miło spędzonego czasu.