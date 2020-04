Jak zadbać o skórę podczas domowej kwarantanny? Wskazówki dotyczące oczyszczania twarzy

Chcąc zadbać o swoją cerę podczas kwarantanny, warto skorzystać z kilku sprawdzonych metod. Częstym następstwem kwarantanny, który widoczny jest na skórze, to przesuszenie oraz łuszczenie się naskórka. Najczęściej cera potrzebuje nawet kilku dni na pełną adaptację do nowego sposobu pielęgnacji. Skóra przestaje mieć codziennych kontakt z kosmetykami kolorowymi, ale nie oznacza to, że można zapomnieć o pełnym oczyszczaniu. Co jeszcze powinnaś zrobić w trosce o cerę podczas kwarantanny?