Jak zapachy wpływają na nasz nastrój? Zdziwisz się

Chyba każdy z nas zna zapachy, który przywołują konkretne wspomnienia. Może to być zapach ciasta, które zawsze serwowała nam babcia, albo perfum bliskiej osoby. Jesteśmy wtedy niczym bohater powieści Prousta "W poszukiwaniu straconego czasu", który w jednej ze scen macza ciasteczko, magdalenkę, w herbacie, a jego smak i zapach przywołują wspomnienia wizyt u ciotki. To w nawiązaniu do tej książki pozytywny wpływ zapachów na przywoływanie informacji z pamięci nazywamy efektem Prousta.