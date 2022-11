Jak zepsuć świąteczne danie przez jeden błąd? Nigdy tego nie rób

Czego nie robić, przygotowując sałatkę jarzynową?

Niektórzy dodają do swojej sałatki jarzynowej cebulę. Warto jednak pamiętać, aby nie była surowa. Dlaczego? Cebula ma ostry smak i zapach, przez co sałatka nabierze nieprzyjemnego aromatu, a dodatkowo może nie smakować tak dobrze. Warzywo potrafi przez swój mocny smak zdominować sałatkę, dlatego przed dodaniem cebuli koniecznie sparz ją wcześniej, by uniknąć tego błędu.