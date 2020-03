WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera #ŻYĆLEPIEJ + 4 probiotykisuplementyzdrowe odżywianiezdrowy styl życia 6 godzin temu Jak zmienić nawyki żywieniowe? Zdrowe nawyki żywieniowe to nie modne hasło, ale konieczność. Jak się okazuje, wiele czynników dietetycznych negatywnie wpływa na skład mikroflory jelitowej, Jak zatem zmienić nawyki, aby przywrócić florze stan najbardziej zbliżony do naturalnego i cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem? Podziel się (Materiały prasowe) Dzięki dobrym nawykom żywieniowym i codziennej aktywności fizycznej będziemy na dobrej drodze do zdrowego życia. Nasz pośpieszny tryb życia może odbić się nie tylko na naszym zdrowiu, ale na zdrowiu całej rodziny. Dlatego prace nad sobą warto zacząć od drobnych przyzwyczajeń, na przykład wyeliminowania niezdrowych przekąsek i wprowadzenia ruchu. Dobrym pomysłem jest też przyjrzenie się temu, co jemy, ponieważ przy stylu życia i zdrowych nawykach żywieniowych sprawdza się zasada: "Jesteś tym, co jesz”. Jak prowadzić zdrowy styl życia? Prowadzenie zdrowego stylu życia oznacza przejęcie odpowiedzialności za siebie: za swój stan zdrowia, samopoczucie i wygląd. Decydując się na zdrowe życie, musimy przejąć kontrolę nad własnymi nawykami i po prostu działać. Wymaga to jednak sporo wysiłku i zbudowania swego rodzaju systemu, który pomoże utrzymać wypracowane nawyki. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definicja zdrowego stylu życia opiera się na koncepcji Lalonde’a. Według niego jest to zbiór codziennych decyzji, zachowań, podejmowanych czynności oraz nawyków. Składa się on z wielu elementów, do których zaliczamy: • sposób odżywiania, • aktywność fizyczną, • umiejętności radzenia sobie ze stresem, • stosowanie używek (nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne), • unikanie czynników ryzyka. Jak zacząć zdrowy tryb życia? Na początek należy zadbać o podstawy: prawidłową dietę, codzienną aktywność oraz sen. Te trzy czynniki są podstawowe i właściwie wokół nich kręci się filozofia odzyskania kontroli nad swoim życiem. 7 szybkich sposobów na zmianę nawyków żywieniowych: 1.Zacznij od teraz! Zacznij nawet od jednej prostej rzeczy, np. więcej warzyw do obiadu na talerzu. Sukcesywnie i powoli wprowadzaj kolejne zmiany.

2.Jedz różnorodne potrawy, z naciskiem na te zawierające błonnik, przetwory mleczne i warzywa.

3.Zastąp tłuszcz nasycony tym nienasyconym, tzn. jedz tłuste ryby i ogranicz smażenie na olejach, zamiast tego piecz lub gotuj na parze.

4.Ogranicz spożycie soli, cukru i słodzików.

5.Jedz regularnie i kontroluj wielkość porcji.

6.Pij dużo płynów, zwłaszcza niegazowanej wody mineralnej.

7.Ruszaj się, wystarczy spacer lub częstsze sprzątanie mieszkania.

Zdrowa i zbilansowana dieta jest podstawą prowadzenia zdrowego stylu życia. Możemy rozważyć suplementację, na przykład preparatami witaminowymi lub probiotycznymi. Poznaj żywność funkcjonalną Dbanie o zdrowy styl życia i dobre nawyki żywieniowe sprowadzają się do eliminacji z diety produktów uznawanych powszechnie za szkodliwe, jak tłuszcze zwierzęce i cukier, przy jednoczesnej zwiększonej podaży warzyw i owoców. Rośnie też znaczenie żywności funkcjonalnej. Tylko, co to jest? Zgodnie z definicją powstałą w 1991 roku w ramach europejskiego programu FUFOSE (Functional Food Science in Europe) jako żywność funkcjonalną określa się taką żywność, co do której udowodniono korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt spożywczy, który zapewniają zastosowane składniki aktywne. Co więcej, żywność funkcjonalna poprawia samopoczucie oraz przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób. Europejski Konsensus Naukowej Koncepcji Żywności Funkcjonalnej wskazuje, że "za żywność funkcjonalną możemy uznać taką, która zawiera składniki o znanych właściwościach fizjologicznych, do tego wykazuje działanie profilaktyczne, ale nie ma właściwości leczniczych”. Reasumując, aby mówić w ogóle o żywności funkcjonalnej, ta musi zawierać odpowiednie stężenie składników aktywnych, witamin, ekstraktów, minerałów i probiotyków. Co ciekawe, żywność funkcjonalna występuje w formie żywności konwencjonalnej, znajdziemy pobudzające napoje z kofeiną, tauryną, guaraną, karnityną; margaryny, jogurty, soki i pieczywo zawierające kwasy tłuszczowe omega-3, soję, błonnik, flawonoidy i polifenole oraz peptydy i kwas γ-aminomasłowy przeznaczone na przykład dla osób z chorobami krążenia, czy też produkty anti-aging lub przeznaczone dla pacjentów z osteoporozą (produkty zawierające wapń, magnez, probiotyki i witaminę D). Probiotyki na odporność Badania dowodzą, że flora bakteryjna człowieka, znajdująca się w przewodzie pokarmowym, pełni funkcje ochronne i podnosi odporność organizmu. Odpowiadając na pytanie, co pomaga wzmocnić odporność, wskazujemy: probiotyki. Zadaniem probiotyków jest przywrócenie stanu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, który istniał w organizmie gospodarza, Pamiętajmy, że aby dany szczep bakterii mógł być uznany za probiotyczny, musi przejść wiele badań i wykazywać udokumentowane klinicznie korzyści zdrowotne. warto zadbać o dostarczanie tzw. dobrych bakterii, a przede wszystkim o ich różnorodność. Istnieje kilka rodzajów pożytecznych szczepów, które mogą wpływać na różne funkcje organizmu. Posłużmy się prostym przykładem: kapsułki Guut Immunity mogą pozytywnie wspierać organizm, ponieważ zawierają Lactobacillus paracasei oraz Lactobacillus plantarum; kapsułki Guut Metabolizm mogą pozytywnie wpływać prace metaboliczne, zawierają bowiem Lactobacillus rhamnosus, natomiast Guut Mood to kapsułki wieloszczepowe, które mają – w składzie są Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum Rosell. Jak zwiększyć odporność organizmu? Wybierając żywność funkcjonalną oraz produkty i preparaty zawierające probiotyki. Możemy sięgnąć po suplementy diety, które zawierają odpowiednią dawkę bakterii. Możemy urozmaicić dietę o produkty sfermentowane, typu kapusta kiszona, kefiry i jogurty mleczne. Najważniejsze jest zrozumienie, że zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, probiotyki są całkowicie bezpieczne. Konieczne jest jednak zapewnienie im "pokarmu”, zatem powinniśmy sięgać też po prebiotyki, czyli składniki nieulegające trawieniu, a które pobudzają aktywność korzystnych dla organizmu bakterii obecnych w jelicie grubym. Ciekawe porady i sposoby na zwiększenie odporności znajdziesz w artykule: Jak skutecznie wzmocnić odporność organizmu? Podsumowanie Zdrowy styl życia sprowadza się do wprowadzenia odpowiednich nawyków żywieniowych oraz ruchu, ale przede wszystkim zrozumienia, jakie produkty są korzystne dla naszego organizmu. W codziennym jadłospisie powinny znaleźć się przetwory mleczne, kiszonki i sporo warzyw strączkowych – są one bowiem bogactwem probiotyków, które zapewniają prawidłowy stan mikroflory jelitowej człowieka, nazywanej dzisiaj "drugim mózgiem”. Należy pamiętać o tym, że suplement nie zastępuje zróżnicowanej diety, a wszelkie wątpliwości dotyczące wyboru preparatu i stosowanej dawki, warto skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Źródła:

