Jak zrobić dobrą kawę? Poznaj 5 wskazówek!

Optymalna temperatura wody do parzenia kawy powinna wynosić 92-96°C. Wystarczy odczekać kilka minut po zagotowaniu, by woda nieco ostygła, i dopiero wtedy zalać kawę. Jednak zdecydowanie wygodniej użyć ekspresu. Urządzenie samodzielnie dobierze optymalną temperaturę wody do przygotowania kawy. Dzięki temu napój będzie aromatyczny i pełen smaku.