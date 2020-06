WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Jak zrobić hummus - przepis na pyszną pastę z ciecierzycy Jakie składniki są potrzebne do zrobienia hummusu? Dlaczego warto robić hummus w domu? Odpowiadamy! Hummus (Getty Images) Hummus to pasta z ciecierzycy, która wydaje się być prosta i szybka w przygotowaniu. Tak naprawdę zrobienie domowego hummusu nie jest skomplikowane, ale żeby zrobić pyszną i kremową pastę, warto poświęcić na jej zrobienie nieco więcej czasu i odpowiednio przygotować ziarna cieciorki. Do przygotowania dobrego hummusu wcale nie potrzebnych jest wiele składników. Żeby zrobić hummus należy przygotować: • Szklankę suchej ciecierzycy, • Zimną wodę do zalania ciecierzycy, • Około 1/3 szklanki zimnej wody (do dodania podczas miksowania masy), • Szklanka pasty z sezamu (tahini), • 2-3 łyżki soku z cytryny, • 2-3 średniej wielkości ząbki czosnku, • Łyżeczka sody oczyszczonej, • Sól do smaku, • Opcjonalnie: trochę oliwy, szczypta kminu rzymskiego. Dobrze przygotowana ciecierzyca to kluczowa sprawa. Do namaczania albo podczas gotowania do ciecierzycy można dodać odrobinę sody oczyszczonej. Sprawi ona, że ciecierzyca szybciej będzie miękka. Najlepiej jest namaczać ciecierzycę przez całą noc – ziarna należy zalać zimną wodą i odstawić w temperaturze pokojowej. Po namoczeniu należy ją odcedzić i dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą. Ziarna należy ponownie zalać wodą, dodać łyżeczkę sody oczyszczonej i gotować przez około 50 – 60 minut. W międzyczasie kontrolować konsystencję ziaren - są gotowe, gdy można je bez wysiłku rozgnieść w palcach. W środku ziarno powinno być bardzo miękkie, kremowe, nie może być mączyste ani białe. Ugotowaną cieciorkę należy odcedzić i ponownie przepłukać. Jeśli nie masz czasu na moczenie i gotowanie ciecierzycy do przygotowania hummusu możesz użyć cieciorki z puszki. Jednak ze względu na to, że ciecierzyca z puszki jest dość twarda, hummus z takiej cieciorki nie będzie idealnie gładki i kremowy. Jak zrobić hummus – jak zrobić hummus krok po kroku? Jeśli ciecierzyca jest odpowiednio namoczona i ugotowana, przygotowanie hummusu nie zajmuje dużo czasu.Jak go zrobić? 1. Ciecierzycę umieścić w blenderze, 2. Dodać sok z cytryny, pastę tahini, czosnek oraz sól i miksować przez około 2-3 minuty, do uzyskania jednolitej konsystencji i nie będzie w niej grudek, 3. Pastę nadal miksować dolewając stopniowo wody, 4. Miksować hummus przez około 2 minuty, aż pasta będzie kremowa i zmieni kolor na jaśniejszy. Klasyczny hummus może być bazą do przygotowania pasty o smaku paprykowym, buraczanym, marchewkowym albo dodać do niej batata. Warzywa należy wcześniej upiec do miękkości, obrać i zblendować razem z ciecierzycą na gładką masę. Do hummusu można dodać również pieczoną cebulę albo świeżą pietruszkę lub szpinak. Pastę można urozmaicić dodając inne przyprawy, na przykład pieczony czosnek, czarnuszkę, wędzoną paprykę, sumak albo zatar. Getty Images Hummus klasyczny Hummus to pasta, która idealnie nadaje się na przykład do kanapek i jako sos do maczania świeżych warzyw. Można posypać go natką pietruszki, suszoną papryką, kminkiem, prażonymi orzeszkami albo inną przyprawą. Świetnie smakuje polany oliwą z oliwek jako dodatek do świeżego pieczywa albo pity. W Izraelu hummus je się w towarzystwie sporych kawałków białej surowej cebuli. Dzięki zawartości ciecierzycy, hummus jest bardzo zdrową pastą. Dlaczego warto jeść hummus? • Ciecierzyca jest dobrym źródłem białka, • Ziarna cieciorki zawierają sporo błonnika, • W ciecierzycy zawarte są cenne składniki mineralne. Hummus w porównaniu do innych potraw z ciecierzycy, na przykład gulaszu, ze względu na to, że ziarna są zmiksowane, jest łatwostrawny. Jak zrobić hummus – czy warto robić hummus w domu? Pastę z ciecierzycy warto przygotowywać w domu, ponieważ jest ona dużo smaczniejsza, świeża i znacznie tańsza niż hummus ze sklepu. Poza tym, robiąc domowy hummus mamy pewność, jakie składniki znajdują się w środku. Robiąc hummus w domu możemy dodatkowo odpowiednio go przyprawić, dodać jakieś inne składniki albo pominąć coś, za czym nie przepadamy.