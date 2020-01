WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Jak zrobić karmel? Szybki przepis i istotne kuchenne wskazówki Pewnie większość z nas lubi, a przynajmniej kojarzy smak karmelu. W końcu można go znaleźć w wielu słodyczach oraz ciastach, dzięki czemu zyskują one wyrazisty i przyjemnie słodkawy smak. Jeśli marzysz o tym, aby samodzielnie zrobić karmel, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy kilka składników, które na pewno masz w kuchni oraz przestrzeganie wskazówek. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Karmel z łatwością przygotujesz we własnej kuchni. (123RF) Karmel to nic innego jak rozpuszczony i podgrzewany cukier. W finale otrzymujesz kryształki karmelizowane o charakterystycznej bursztynowej barwie z przebijającą się przezroczystością. Wykonanie karmelu nie jest trudne, ale wymaga cierpliwości oraz uwagi, szczególnie w związku z temperaturą i mieszaniem cukru. Jak zrobić karmel? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Jak zrobić karmel – przygotowanie Do zrobienia karmelu tak naprawdę potrzebujesz trzech składników, ale opcjonalnie możesz także dodać odrobinę masła, kakao czy wanilię. W podstawowym przepisie na karmel wystarczy 1 szklanka cukru, 2 łyżki wody i łyżka soku z cytryny. Idealny garnek lub rondel do wykonania karmelu powinien mieć grubsze dno, aby cukier się nie przypalał. Wystarczy, że do garnka wrzucisz wszystkie składniki i drewnianą łyżką zamieszasz, a następnie włączysz gaz. Przez cały czas mieszaj substancję do czasu zagotowania, aż grudki zostaną wygładzone. Wtedy też zostaw garnek na gazie i zaprzestań mieszania. Gdy zauważysz, że kolor zaczyna się zmieniać i staje się bursztynowy – karmel jest gotowy. Jak zrobić karmel – odpowiednia temperatura Najważniejszym czynnikiem wpływającym na przygotowanie karmelu jest temperatura. Ze względu na specyfikę procesu karmelizacji, dostosowanie odpowiedniej temperatury jest niezbędne jeśli marzysz o bursztynowym płynie. Utrzymanie stałej ciepłoty może okazać się trudne, dlatego warto mieć w kuchni specjalny termometr, którym będziesz kontrolować karmelizację. Najlepiej już na samym początku nastawić pod garnkiem średni ogień, a podczas robienia karmelu nie zmniejszaj ani nie zwiększaj temperatury. Jak zrobić karmel – karmelizowanie i kolor Na pewno zastanawiasz się, jaki rodzaj cukru wybrać do zrobienia karmelu. Tak naprawdę wszystko zależy od twoich indywidualnych preferencji, ponieważ im ciemniejszy cukier, tym bardziej aromatyczny będzie karmel w finale. Dlatego też zarówno klasyczny cukier biały, jak i cukier trzcinowy doskonale się sprawdzą. Jeżeli zależy ci na konkretnym kolorze karmelu, musisz pamiętać o prostej zasadzie palenia cukru – im dłużej się przypala, tym ciemniejszy będzie ostateczny odcień. Pamiętaj, że zbyt długie podgrzewanie cukru na ogniu może skutkować jego całkowitym spaleniem, więc z uwagą kontroluj proces karmelizowania. Jak zrobić karmel – zastyganie Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na jakość karmelu jest proces zastygania. Gdy zauważysz zmianę koloru, koniecznie zdejmij garnek/rondel z ognia, po czym umieść go w zimnej wodzie – tym sposobem zatrzymasz karmelizację. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ przy zbyt długim ogrzewaniu cukru, łatwo o spalenie karmelu i uzyskaniu gorzkiego smaku. Z kolei w przypadku zbyt szybkiego zastygania, ponownie postaw garnek na ogniu aż uzyskasz odpowiednią konsystencję karmelu.