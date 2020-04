Jak zrobić mydło w domu. Wystarczy kilka składników

Jak zrobić mydło w domu? Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. Podstawowym składnikiem jest gliceryna, która na szczęście jest łatwo dostępna. Kupisz ją w aptece czy niektórych sklepach kosmetycznych. Ponadto musisz mieć alkohol izopropylowy, foremkę silikonową oraz dodatkowo olejek eteryczny.

Mydło domowej roboty

Kolejnym krokiem jest przygotowanie foremki - spryskaj ją alkoholem izopropylowy. Aby zrobić to skutecznie najlepiej jest przelać go do buteleczki z rozpylaczem.