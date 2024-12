Jak zrobić świąteczne zakupy i nie zwariować? Drogeria dm przedstawia 3 sposoby na trafione prezenty

Niekończąca się lista prezentów do kupienia, brak czasu i obawy przed większymi wydatkami dokładają stresu w okresie przedświątecznych przygotowań. Ale przecież nie zawsze musi to tak wyglądać! W tym roku zrób zakupy na luzie, w komfortowej atmosferze i z fachowym doradztwem. To wszystko znajdziesz w drogeriach dm.

Materiał sponsorowany przez dm-drogerie markt Sp.z o.o.

dm to największa w Europie sieć drogerii, która przebojem wkracza na polski rynek i już dziś zaprasza do swoich 47 sklepów stacjonarnych oraz na zakupy online na dm.pl. Tym, co wyróżnia dm jest wyjątkowe podejście do klientów i oferty. Drogeria stawia na dostępność, różnorodność i zawsze korzystne ceny – czyli takie, które nie zmieniły się od co najmniej 4 miesięcy. A co ciekawego można tak korzystnie kupić w dm na Święta?

Postaw na gotowy zestaw

Gotowe zestawy prezentowe to świetny pomysł dla każdego. W ofercie dm czekają na Ciebie zestawy z produktami i akcesoriami do pielęgnacji, makijażu, kąpieli i z perfumami dla niej i dla niego. Woda toaletowa i żel pod prysznic o dopasowanej nucie zapachowej to prezent, który będzie towarzyszyć obdarowywanej osobie każdego dnia! Warto także zwrócić uwagę na komplety zapakowane w eleganckie kosmetyczki i ozdobione świątecznymi motywami puszki.

Takie zestawy to idealny sposób, aby poznać nowe produkty i marki, np. kultową pielęgnacyjną markę własną dm – Balea, bo od razu można przetestować kilka kosmetyków. To także świetny upominek dla osoby, która ceni inspirację i różnorodność – w ramach jednego prezentu dostaje przecież kilka produktów!

Inspiracje od fachowych doradców

W dm znajdziesz wiele marek niedostępnych nigdzie indziej, do pielęgnacji, makijażu, dla dzieci, a nawet żywności! Jeśli ciekawi Cię jakiś produkt i chcesz dowiedzieć się o nim więcej, Pracownicy dm są przygotowani, aby odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Rozwieją wątpliwości, a nawet doradzą przy wyborze idealnego prezentu. To oni trzymają rękę na pulsie, znają wszystkie nowości i bestsellery i pokierują Cię do odpowiedniego działu.

Ale nie tylko fachowe doradztwo sprawia, że zakupy w sklepach dm są przyjemnością. Nawet jeśli musisz wybrać się tylko po chemię na przedświąteczne porządki pobyt w dm będzie dla Ciebie komfortowy. Sklepy oferują wózki zakupowe w różnych rozmiarach, kasy z ruchomymi taśmami (unikalne dla drogerii!) i stoiska samoobsługowe. W dm świetnie robi się zakupy z dziećmi, dla których w sklepach wydzielono specjalny kącik z bujanym konikiem i przewijakiem z bezpłatnymi pieluszkami. I co ważne – przy kasach w dm znajdziesz tylko wybrane produkty, potrzebne Tobie, ale nieatrakcyjne dla dzieci. Dzięki temu rozwiązaniu rodzice unikają presji ze strony najmłodszych.

A jeśli jesteśmy już przy rodzinnych tematach... Wspólne dobre chwile płyną tak szybko! Warto je zatrzymać z pomocą fotoprezentów. W sklepach dm możesz zamówić wiele gadżetów, akcesoriów do dekoracji wnętrz (te poduchy!) i zabawek z własnym zdjęciem. Puzzle z uroczą fotką z rodzinnych wakacji? Świetny prezent dla dzieci i dziadków. Wiele z fotoprezentów możesz wydrukować od ręki – wgrywasz zdjęcie z telefonu w fotokiosku, wybierasz produkt i... gotowe!

Świetną opcją w sklepach dm jest także stoisko do pakowania prezentów, na którym dostępne są – bezpłatnie! – papiery, wstążki i taśmy do pakowania. Dzięki temu z dm możesz wyjść z prezentem gotowym do złożenia pod choinką.

Zakupy z kanapy z szybką dostawą

Wiele z nas lubi robić zakupy przed Świętami w domu, w sklepach online. Drogeria dm również ma taką opcję! Jak na dm.pl znaleźć najlepsze prezenty i świąteczne inspiracje? Dla wygody klientów najnowsza i sezonowa oferta zawsze wyróżniona jest na stronie głównej, skąd jednym klikiem można przenieść się do wybranych produktów. Tam łatwo sprawdzisz ich dostępność oraz przeczytasz o ich właściwościach.

Co ciekawe ze sklepu online można skorzystać także w aplikacji Mój dm, gdzie dodatkowo na klientów czekają zawsze atrakcyjne kupony z rabatami na wybrane marki i produkty. Korzystając z tych dwóch rozwiązań możesz stworzyć swoją listę zakupów, porównać dostępne opcje oraz ceny i podjąć najlepszą dla siebie decyzję zakupową. A przemyślane prezenty... to trafione prezenty!

Dzięki czytelnym kategoriom, na które podzielona jest oferta w sklepie online bez problemu znajdziesz upominek dla każdej bliskiej Ci osoby. Modne kosmetyki do makijażu dla nastolatków, specjalistyczna pielęgnacja cery dojrzałej, produkty do dbania o zarost – naprawdę jest w czym wybierać! A jeśli Twoi bliscy mają specjalne potrzeby, wyszukiwarka produktów wskaże Ci opcje wegańskie, bio, bezglutenowe, dla cery wrażliwej i edycje limitowane. Szczególnie te ostatnie cieszą się dużą popularnością w zimie – wiele osób lubi produkty o rozgrzewających zapachach, kojarzących się ze Świętami.

A jak odebrać swoje zakupy lub dostarczyć prezenty bliskim? Nie trzeba czekać na Mikołaja – drogeria dm sama dostarcza zamówienia, Ty tylko wybierasz najwygodniejszą dla Ciebie opcję. Możesz zdecydować się na:

wysyłkę pod wskazany adres

wysyłkę do punktu DPD Pickup

dostawę do Paczkomatu®/PaczkoPunktu InPost

dostawę do sklepu dm

ekspresowy odbiór w sklepie dm

dostawę do Punktu odbioru dm

Świąteczne sprawunki są zwykle większe, dlatego warto skorzystać z opcji bezpłatnej dostawy – dostępnej przy zakupach od 199 zł.

Radosnych i spokojnych Świąt!

Hasło drogerii dm to Tu liczy się człowiek, tu kupuję. To obietnica, ale i zobowiązanie, by każdy klient czuł się w dm dostrzeżony i zaopiekowany. Przedświąteczne zakupy to test dla każdej marki. Warto sprawdzić samemu, jak wygodnie wybiera się prezenty w sklepach dm – zarówno online, jak i stacjonarnych. Podsuwając tę garść inspiracji życzymy Świąt pełnych radości i trafionych prezentów!

