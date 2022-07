Jaką babcią jest Katarzyna Dowbor? Możecie być zaskoczeni

Jaką babcią jest Katarzyna Dowbor?

Nic nie wskazuje na to, by program, który prowadzi Katarzyna Dowbor, miał dobiec końca. Wręcz przeciwnie. Wiadomo już, że nowy sezon będzie emitowany po wakacjach. Prezenterka wzięła bowiem ostatnio udział w nagraniach do spotu promującego jesienną ramówkę stacji Polsat. To właśnie na planie zdjęciowym została zapytana przez reporterkę Jastrząb Post o to, jaką jest babcią.