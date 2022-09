Jaką cyfrą jesteś? Oto co mówi o tobie numerologia

Jak sprawdzić numerologiczną liczbę z imienia i nazwiska?

Liczba numerologiczna jest możliwa do obliczenia również na podstawie imienia i nazwiska. Jak to zrobić? Należy dodać do siebie cyfry, które odpowiadają kolejnym literom z imienia lub imion i nazwiska, z których korzystamy. Kolejne litery alfabetu to kolejne wartości od 1 do 9: A – 1, B – 2, C – 3 (…) I – 9, J – 1, K – 2, L – 3 itd.