Mało kto znajduje kota. To jedna z najtrudniejszych zagadek

Mogłoby się wydawać, że na powyższym obrazku znajdują się tylko sowy. Jednak po dokładniejszym przyjrzeniu się można szybko dostrzec wyjątek. W jednym z rzędów, pomiędzy kilkudziesięcioma sowami, skrywa się kot. Trzeba się dokładnie przyjrzeć, żeby go zauważyć. Zadanie polega na tym, aby odnaleźć go w mniej niż 20 sekund. Udaje się to tylko nielicznym.