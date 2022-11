"Jakby miała pani 20 lat". Metamorfoza Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej zrobiła wrażenie na fanach

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w cekinach

Co za metamorfoza! Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która na co dzień prezentuje się raczej skromnie, tym razem postawiła na prawdziwy błysk. Aktorka wybrała elegancki garnitur w czarnym odcieniu, który zestawiła z t-shirtem w tym samym kolorze i cekinowym szalem. Uzupełniła to szpilkami z drobnymi zdobieniami i mini-torebką z rączką, ozdobioną błyszczącymi "diamencikami". Do tego - widoczna, złota biżuteria.