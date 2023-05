Jaki kostium kąpielowy wybrać? W tym sezonie rządzi jeden krój

Wakacje to czas, w którym możemy zaszaleć w swoich stylizacjach. Słoneczna pogoda i wysokie temperatury sprzyjają kolorom i odważnym wzorom, które w tym sezonie królują na T-shirtach i zwiewnych sukienkach. Na szczęście w wyborze modnych printów nie musimy ograniczać się jedynie do casualowych outfitów.

Przed urlopem nad morzem, wypadem na żagle lub rodzinnym wyjazdem do aquaparku na pewno przeglądasz swoje stroje kąpielowe z poprzednich sezonów. Niektóre mogą nie wyglądać już tak atrakcyjnie, jak zapamiętałaś, inne są za małe lub zwyczajnie przestały ci się podobać. Jeśli planujesz zakup nowego bikini, koniecznie sprawdź tegoroczne trendy.

W wakacyjnych stylizacjach chodzi o to, aby było kolorowo, dlatego warto zrezygnować z czarnych strojów i zdecydować się na soczystą zieleń, landrynkowy róż czy słoneczną żółć .

Wybierając się na plażę lub do hotelowej restauracji, warto zarzucić na siebie l uźną sukienkę lub kimono. Kimono w połączeniu z górą od bikini lub topem, a także szortami stworzą wakacyjną stylizację. Wiele polskich celebrytek już dawno pokochało kimona i długie, plażowe sukienki. Agnieszka Sienkiewicz i Olga Kalicka na swój urlop wybrały kimona o nasyconych wzorach i kolorach.

W tym sezonie na bikini zdecydowała się także Dorota Chotecka , która spakowała do walizki dwuczęściowy kostium w różowym odcieniu.

