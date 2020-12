Jaki prezent pokocha Twoje dziecko?

Zbliżające się święta to doskonały czas, aby podarować swojemu dziecku wyjątkowy prezent. Zastanawiasz się, co sprawi mu największą przyjemność? Świat pociechy wypełniony jest nieustanną zabawą, fantastycznymi przygodami i kreatywnymi pomysłami. Idealny podarunek to taki, który zapewni mu niepowtarzalne doznania i urozmaici spędzanie czasu wolnego. Już teraz w ofercie sklepu Media Expert znajdziesz szeroki wybór prezentów, które zachwycą malucha, a zbliżające święta będą dla niego niezapomniane.

Kreatywne budowle

Zabierz swoje dziecko w świat morskich przygód. Zestaw LEGO Minecraft Przygoda na statku pirackim to idealny pomysł, aby rozwijać kreatywność małego konstruktora. Klocki o różnorodnym kształcie i rozmiarze umożliwią Wam wspólnie zbudować okazały statek i umieścić na nim minifigurki prawdziwych piratów! Co więcej, statek wyposażony jest w działające armaty z wystrzeliwanymi pociskami, które pozwalają ochronić go przed atakiem zombie, pochodzących z popularnej gry Minecraft. Zestaw wykończony jest złotymi zdobieniami, posiada dodatkową łódkę wiosłową i deskę, która jest wysunięta poza burtę. Twoje dziecko może także zaopiekować się piękną papugą, delfinem i zadbać o bezpieczeństwo żółwia z jego dwoma jajami. LEGO Przygoda na statku pirackim posiada aż 386 elementów, z których maluch może zbudować niesamowite konstrukcje. Twoje dziecko będzie także zachwycone atrakcyjnym zestawem LEGO Harry Potter Wierzba bijąca z Hogwartu. Klocki umożliwią mu wejście w świat magii i czarów oraz poznanie na własnej skórze jednej z przygód Harry’ego, Rona i Hermiony. Zestaw posiada aż 6 minifigurek oraz możliwość zbudowania słynnego samochodu Forda Anglii. Wierzba bijąca wyposażona jest funkcję obracania gałęzi, które można wykorzystać do przechwycenia auta. Dodatkowo, z elementów można zbudować także część zamku Hogwart razem z dormitorium i gabinetem Severus’a Snape’a. LEGO Harry Potter to sposób na wielogodzinną i fascynującą zabawę.

Zbuduj świat na nowo

Pozwól, aby Twoje dziecko zbudowało swój własny, wymyślony świat! Z pomocą przychodzi The Sims 4 Gra PC, w której pociecha może stworzyć wirtualną wersję siebie, swojej rodziny, przyjaciół oraz wymyślonych postaci. Opcje gry pozwalają użytkownikowi decydować o cechach osobowości Simów, ich hobby, wykonywanym zawodzie i wielu, wielu innych rzeczach. Kreatywność dziecka pobudza możliwość budowania domów oraz ich urządzania. W czwartej części gry użytkownik może przemieszczać się między lokalizacjami, a niesamowite opracowanie graficzne zachwyca detalami krajobrazów. The Sims 4 to idealny sposób, który urozmaici czas wolny Twojej pociechy, umożliwia jej tworzenie fascynujących historii i kierowanie losami wybranych postaci. To także szansa na dołączenie do szerokiej społeczności graczy The Sims, którzy dzielą się w sieci swoimi pomysłami.

Elektroniczne gadżety

Wśród świątecznych prezentów dla Twojego dziecka nie może zabraknąć elektronicznych elementów. Dla małych amatorów wirtualnych przeżyć przyda się tablet Huawei MatePad T8 z pamięcią wbudowaną 16 GB oraz połączeniem WiFi. Stanowi lekki i poręczny gadżet, który idealnie sprawdzi się jako pomoc w szkole czy nauce w domu. Przejrzysty wyświetlacz charakteryzuje się niesamowitą ostrością i głębią barw, a co więcej, chroni oczy przed emisją niebieskiego światła. Pojemna bateria sprzyja nawet wielogodzinnej pracy, oglądaniu filmów i seriali oraz obsłudze gier online. MatePad T8 wyposażony jest także w opcję ochrony rodzicielskiej, dzięki której opiekunowie mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech. Aby mieć nieustanny kontakt ze swoim dzieckiem, warto wyposażyć go w Smartfon Samsung Galaxy A31 4/64 GB SM-A315. Z nim mały użytkownik wykona piękne zdjęcia oraz nagra fascynujące filmy, które pomieści duża pamięć urządzenia. Sprzęt wyposażony jest w funkcję szybkiego ładowania, dzięki czemu już po chwili telefon jest gotowy do dalszej pracy. Wszystkie dane są skutecznie zabezpieczane za sprawą czytnika linii papilarnych, który został umieszczony na ekranie.

Podaruj swojemu dziecku wyjątkowy prezent świąteczny, a ich szeroki wybór znajdziesz już dziś na stronie internetowej Media Expert.