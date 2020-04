WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne firanki + 4 firanki, rolety czy żaluzjefirany do salonujakie firanyrolety i firany 13 min. temu Jakie firany wybrać do pokoju dziecka? Pokój dziecka powinien być urządzony z należytą starannością. Trzeba zwrócić uwagę na rozmaite aspekty, aby to pomieszczenie gwarantowało dużo wygody, komfortu oraz zapewniało poczucie bezpieczeństwa. Bardzo ważnymi elementami wyposażenia są m.in. firany. Dlaczego? Jak je dobrać, pod kątem różnych czynników, do danego miejsca? O tym możesz przeczytać właśnie w dzisiejszym artykule. Podziel się (Materiały prasowe) Artykuł sponsorowany Funkcje spełniane przez firanki Bardzo dokładnie, pieczołowicie wykonana firanka ma kilka zadań do wykonania. Przede wszystkim powinna zapewniać odpowiednią prywatność. Szczególnie, jeśli mieszkasz w mieście lub miasteczku np. na parterze - stosunkowo niedaleko innych budynków, hałaśliwej ulicy... Nowoczesne firanki do pokoju dziecięcego skutecznie powstrzymają również nadmiar promieni słonecznych. Chyba każdy zgodzi się, że zbyt duża dawka słońca nie jest zaś wskazana. Dlaczego? Promienie - w zbyt dużej ilości - powodują dyskomfort, rozpraszają pociechy. Sprawiają, że temperatury panujące w konkretnych pomieszczeniach są za wysokie... Odpowiednio wybrane firanki i zasłony w naszym domu lub mieszkaniu efektywnie eliminują ten problem. Oczywiście, nie można też przesadzić w drugą stronę. Najlepiej zdecydować się zatem na materiał przepuszczający odpowiednią ilość naturalnego światła do wnętrza. Polecana tkaniną w tym aspekcie jest m.in. woal. Warto pamiętać o jeszcze jednym zadaniu spełnianym przez firany. To funkcja dekoracyjna. Wybierając takie elementy wyposażenia trzeba zatem zrobić wszystko, aby potęgowały one klimat przytulności. Firanki i zasłony mogą przyczynić się do tego, że z sypialni syna lub córki będzie emanowało ciepło. To również metoda, aby odpowiednio podkreślić charakter wnętrza. Odpowiednia harmonia z zasłonami Właściwie dobrana firana do pokoju dziecięcego musi współgrać z całym pomieszczeniem. Powinna pasować do znajdujących się tam dodatków. Tak, aby uzyskać pełną harmonię. Taka aranżacja sprzyja bowiem relaksowi, wypoczynkowi, zabawie. Warto skupić się choćby na dokładnym zestawieniu firanek i zasłon. Należy zwracać uwagę na materiał, kolory, zastosowane wzornictwo. Po to, żeby nie brakowało odpowiedniej spójności. Z jakiego materiału powstają zaś dobrej jakości metrażowe lub gotowe firany? Wyboru nie brakuje. Dobrym rozwiązaniem jest np. firana woalowa. Dlaczego? Posłuchajmy, co na ten temat sądzi ekspert. - To lekka, modna tkanina o mlecznej barwie, która przepuszcza odpowiednią ilość światła naturalnego do wnętrza. Woal jest też bardzo uniwersalny. Niezależnie od gabarytów okna, takie firanki za każdym razem świetnie się układają - wskazuje Alina Dobrzańska, ekspert ze strony internetowej alena-firany.pl

.

Co jeszcze może być wybrane? Wiele osób decyduje się na firanki z tiulu. To lekka, ażurowa tkanina, która odpowiednio wpływa na poczucie komfortu oraz wygodę. Ciekawym rozwiązaniem są także dekoracje do okna zrealizowane z organzy czy markizety itp. Materiały prasowe Podziel się Idealny wymiar firany, czyli jaki? Nowoczesne firanki muszą być wybierane również pod kątem wymiaru. Co jest tutaj szczególnie istotne? W przypadku sypialni dziecięcej najlepiej zdecydować się na firanki stosunkowo krótkie. Takie, które nie sięgają dalej niż za parapet. Pamiętaj, że zbyt długa firana nie jest do końca odpowiednim wyjściem z tej sytuacji. Choćby z tego względu, że małe dzieci mogą urządzić sobie... zabawę z jej udziałem. Jeśli nie chcesz, aby firanki były zatem rysowane, malowane, stały się niepotrzebnie obiektem zainteresowania ze strony potomstwa (co może nawet doprowadzić do ich finalnego zerwania), to zdecyduj się na dekoracje o wymiarach np. 300 x 150 cm. To często wybierana opcja. Można również wziąć pod uwagę specjalne panele wraz z obciążnikami. Coraz większą popularnością cieszą się specjalnie przygotowane - przez dobrych producentów - komplety. W ich składzie możemy znaleźć nie tylko gotowe firany, ale także zasłony, które będą perfekcyjnie pasowały do danego pomieszczenia. Alternatywą są elementy wyposażenia typu metrażowego. Określając pieczołowicie pożądane wymiary, trzeba też na pewno skupić się na wysokości pomieszczenia, biorąc pod uwagę również metodę wieszania... Sposób przypinania firanki - jakie są opcje? Precyzyjnie wykonane firanki można montować, w pokojach dziecięcych, na kilka różnych sposobów. Okazuje się, że masz okazję zdecydować się nie tylko na najbardziej powszechne w tym temacie żabki. Jakie są inne alternatywy? To np. kółka. Takie firany posiadają odpowiednio kute otwory, przez które można wsunąć drążek. To nie wszystko. Niektórzy stosują także szelki. Jak wygląda montaż? Pomiędzy przednią i tylną częścią tych elementów jest wsuwany drążek karnisza. Czasami ludzie wybierają tkaniny posiadające zaś górną zakładkę, która tworzy odpowiedni tunel na drążek karnisza.

Dekoracje okien idealne dla maluchów W sypialni syna lub córki warto zastosować firany charakteryzujące się żywą, wyrazistą kolorystyką. Pamiętaj, że takie pomieszczenia powinny być przytulne, emanować ciepłem, tryskać optymizmem i dobrymi fluidami. Warto zatem brać pod uwagę nie tylko markę producenta, materiał, gabaryty. Nie można zapominać również o barwach, wzorach. Odpowiednio dobrana firanka powinna stanowić bardzo ważny element wyposażenia tego pomieszczenia. Nie tylko uwzględniając zachowanie prywatności, ochronę przed nadmiarem promieni słonecznych. Firanki powinny wpływać na poprawę nastroju, rozweselać, stanowić istotny składnik bajkowego świata pociechy. Materiały prasowe Podziel się Odpowiednia firanka do pokoju dziewczynki Jakie firanki wybrać do sypialni córeczki? Dziewczynki chcą poczuć się w swoim pokoju niczym księżniczki z prawdziwego zdarzenia. Rekomendowane są zatem kolorowe, bogato zdobione firany. Można bez żadnego problemu zdecydować się na tkaniny różowe. To będzie prawdziwy strzał w dziesiątkę. Dobrym wyborem są firanki z postaciami z bajek, seriali dla dzieci. Dziewczynki uwielbiają aranżacje, w których główną rolę odgrywają wróżki, królewny, superbohaterki mające magiczne moce... Przejrzyj zatem ofertę sklepu internetowego lub stacjonarnego z tym asortymentem i wybierz stosowny motyw. Gotowe firany dla chłopczyka - co będzie odpowiednie? Kupując firanki do pokoju synka trzeba kierować się podobnymi zasadami. Tutaj także znakomicie sprawdzają się dekoracje kolorowe, pełne rozmaitych wzorków, zdobień. Należy jednak zdecydować się na nieco inne kolory i motywy przewodnie. Warto wybrać firany związane z zainteresowaniami chłopczyka. Twój syn uwielbia bajki Disneya? A może interesuje się piłką nożną? Bez kłopotów możesz nabyć takie elementy wyposażenia, które na 100% przypadną mu do gustu. W końcu nie brakuje motywów bajkowych, sportowych. Co natomiast będzie odpowiednie biorąc pod uwagę nieco starsze pociechy, które wchodzą w okres dojrzewania? W takiej sytuacji lepiej postawić na bardziej stonowane, neutralne barwy. Często wybierane przez rodziców są gotowe firany w jednolitej kolorystyce, bez żadnych dodatkowych ozdób. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku