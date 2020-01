WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera pielęgnacja skóry twarzy + 4 pielęgnacja twarzypłyn micelarnyemulsja do twarzyzmywanie makijażu 5 godzin temu Jakie składniki zawiera emulsja micelarna do twarzy i do jakiej cery się ją stosuje? Emulsja micelarna do twarzy i ciała jest kosmetykiem aptecznym. Jej unikatowa formuła umożliwia dogłębne oczyszczenie twarzy z wszelkich nieczystości bez użycia składników o działaniu drażniącym. Emulsję micelarną poleca się szczególnie osobom z cerą wrażliwą, które mają problem ze skórą z powodu alergii lub chorób dermatologicznych. Podziel się Na czym polega mechanizm działania emulsji micelarnej do twarzy i ciała? Emulsja micelarna do twarzy i ciała to obecnie jeden z najczęściej kupowanych kosmetyków pielęgnacyjnych. Jej mechanizm działania opiera się na micelach. Są to kuleczki mikroskopijnych rozmiarów, które mają silne właściwości hydrofilowe. Terminem tym określa się związki mające zdolność do przyciągania cząsteczek wody. Nie jest to jednak jedyna zaleta miceli. W ich wnętrzu są związki, które bardzo dobrze wiążą się z tłuszczami. Dzięki takiej budowie micela ma możliwość dogłębnego oczyszczenia skóry z niepotrzebnych toksyn. Działa przy tym delikatnie i łagodzi podrażnienia. Jakie składniki zawiera micelarna emulsja do twarzy? Emulsje micelarne do twarzy nie mają w składzie mydeł, substancji zapachowych ani związków o działaniu drażniącym. Ich formułę oparto na wodzie, a także dodatkach w postaci glikolu propylenowego czy też metyloparabenu, który uważa się za jeden z najdokładniej przebadanych składników kosmetyków. Związki te nie są toksyczne i nie wpływają negatywnie na organizm człowieka, ale stanowią dobre podłoże dla innych substancji znajdujących się w składzie emulsji. W produktach micelarnych do twarzy znajduje się także laurylosiarczan sodu, który jest środkiem pieniącym. Stosowany w nadmiarze, może mieć działanie drażniące, jednak jego zawartość w preparatach tego typu jest tak mała, że nie spowoduje żadnej reakcji alergicznej. Korzyści wynikające ze stosowania emulsji micelarnej do twarzy Emulsje micelarne do twarzy cieszą się dużą popularnością. Są bardzo wydajne. Rekomenduje się je dla osób z cerą wrażliwą i zmagających się z dermatologicznymi chorobami. Doskonale oczyszczają i koją podrażnioną skórę, nie uszkadzając jej płaszcza lipidowego. Poprawiają jej elastyczność i zapewniają uczucie świeżości na długi czas. Jak należy stosować emulsję micelarną do twarzy? Kosmetyk nakłada się na skórę i delikatnie masuje. Można go aplikować zarówno na mokro, jak i na sucho bez użycia wody. Emulsję zmywa się wtedy za pomocą płatków kosmetycznych. Dla uzyskania dobrego efektu zabieg warto wykonywać rano i wieczorem. Po oczyszczeniu twarzy należy nałożyć krem. Emulsje micelarne to dobre rozwiązanie dla alergików i osób z nadwrażliwością skóry. Są one nieco droższe, niż klasyczne drogeryjne produkty, ale używając ich nie ryzykujemy dodatkowego podrażnienia skóry. Producenci dermokosmetyków, bo tak też określa się te preparaty, tworzą nie tylko emulsje. W ich ofercie są kremy nawilżające, które w połączeniu z emulsją będą stanowiły kompleksową pielęgnację. Polub WP Kobieta