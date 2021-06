Jakie sukienki na lato 2021? Sprawdź hity sezonu!

Letnia sukienka w śródziemnomorskim klimacie

Wielokolorowe sukienki to hit tego lata! Proponowany przez nas model maxi łączy w sobie aż trzy wakacyjne kolory. Są to: świeża biel, turkus przypominający morskie fale i brąz, który oznacza piasek lub… aromatyczną kawę na mieście. Tak, sukienka w pionowe zygzaki sprawdzi się równie dobrze podczas pobytu nad morzem, jak i w trakcie spotkania z przyjaciółką. Spokojnie możesz pójść w niej też do pracy. Delikatny wzór sukienki i stonowane barwy nie powinny złamać biurowego dress code’u.