Jakie witaminy na mocne włosy okażą się najlepszym wyborem?

I tak biotyna wspomaga procesy wzrostu włosów, pomagając jednocześnie zachować ich zdrowie. Bierze również udział w syntezie keratyny. Źródła biotyny to m.in. orzechy, jajka, ryby, mięso, mleko oraz niektóre warzywa, takie jak brokuły. Niacyna działając na naczynia krwionośne wpływa na krążenie krwi, także w skórze głowy, co może działać na wzrost i odżywienie włosów. Tę znaleźć można w drobiu, rybach, jajach oraz orzechach. Witamina A jest niezbędna dla zdrowia wszystkich komórek - w tym komórek włosów. Pomaga w produkcji sebum, naturalnego oleju skóry głowy, który chroni włosy przed wysuszeniem. Można ją znaleźć w olejach, np. rzepakowym, marchwi, batatach, szpinaku czy jarmużu. Witamina E znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, eliminuje nadmiar wolnych rodników, które mogą osłabić włosy. Bogatymi źródłami witaminy E są nasiona słonecznika, migdały, szpinak czy awokado.

Żelazo to pierwiastek niezbędny dla produkcji hemoglobiny w krwi, która dostarcza tlen także do komórek włosów. Niedobór żelaza w diecie jest częstym powodem ich wypadania. Dobrym źródłem tego pierwiastka jest czerwone mięso i jaja. Dużo żelaza zawierają też rośliny strączkowe, np. fasola czy soczewica. Witamina C wspomaga wchłanianie żelaza i produkcję kolagenu, który jest kluczowy dla struktury włosa. Można ją znaleźć w papryce, jagodach czy pietruszce, a także w cytrusach. Witamina D pomaga w tworzeniu nowych mieszków włosowych, co jest istotne dla wzrostu włosów. Naturalnym źródłem witaminy D jest słońce, ale w niewielkich ilościach można ją także znaleźć w rybach, jajach czy produktach mlecznych. Miedź, cynk i mangan pomagają chronić komórki włosów i skóry głowy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i stresem oksydacyjnym, a witamina B12 i foliany biorą udział w procesie podziału komórek włosów w tzw. cebulkach mieszka włosowego, przyczyniając się do wzrostu włosów.