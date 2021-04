Jakie wykształcenie ma Kajra? Tylko pozazdrościć

- Zdecydowanie łatwiej, sprawniej pracuje się z profesjonalistami, z aktorami, którzy mają warsztat. Wiedzą jak pracować z kamerą, światłem, z emocjami – są powtarzalni i mówią wyraźnie! Fakt, zdarzają się genialne dzieciaki mające to "coś". Tylko bez zawodowstwa można to ,,coś’’ łatwo zniszczyć. Show – biznes umie złamać każdego człowieka, tym bardziej nieprzygotowanego. Dlatego uważam, że warsztat jest niezbędny. Aktorstwo jest bardzo trudnym zawodem – mówiła Kajra na temat przygotowania do występów i swojej pracy w rozmowie z "Super Expressem".