Jakie zdjęcia świetnie sprawdzą się na fotoobrazie na płótnie?

Gwarantowana jakość: profesjonalne zdjęcia z sesji

W pierwszej kolejności pochylmy się nad fotografiami profesjonalnymi. Zazwyczaj doskonale sprawdzają się one jako zdjęcie na płótnie, ponieważ mają odpowiednio wysoką rozdzielczość i odpowiednią jakość. W niektórych przypadkach niezbędne będzie przeprowadzenie niewielkiej korekty w programie graficznym lub odpowiednie przycięcie zdjęcia.

Ważna uwaga: często fotografowie udostępniają z sesji dwa rodzaje fotografii: o bardzo wysokiej rozdzielczości i niższej, dobrej do codziennego przeglądania na komputerze czy przechowywania. Przy drukowaniu zdjęć, szczególnie w dużych formatach, najlepiej wybierać opcję numer jeden - czyli maksymalnie wysoką rozdzielczość.

Co wpływa na to, jak prezentuje się nasze zdjęcie wydrukowane na płótnie?

Jednym z najważniejszych czynników determinujących to, jakiej jakości jest zdjęcie, jest sprzęt, jakim je wykonano.

Obecnie coraz częściej na co dzień korzystamy z aparatów w smartfonach. Niekoniecznie musi to dyskwalifikować dane zdjęcie do przeniesienia na płótno. Wręcz przeciwnie. Nowoczesne smartfony posiadają wysokiej klasy aparaty, które nierzadko dorównują średniej klasy sprzętowi cyfrowemu. Ich dużą zaletą jest również to, że posiadają automatyczne funkcje samodzielnie dopasowujące swoje parametry działania do fotografowanego obiektu. Dzięki czemu, w rękach amatorskiego fotografa, taki smartfon pozwoli uzyskać lepszy efekt, niż aparat cyfrowy z zaawansowanymi funkcjami, ale wymagający znajomości technik fotograficznych.

W przypadku zdjęć drukowanych na płótnie nie ma przeciwwskazań co do tego, aby sięgać po zdjęcia robione smartfonem. Należy jednak sprawdzić, czy posiada ono odpowiednią ostrość, jasność i rozdzielczość. Przy obrazach drukowanych na średniej wielkości płótnie nie będzie tutaj widoczna zasadnicza różnica między zdjęciami "smartfonowymi" a profesjonalnymi.

Większym wyzwaniem są duże obrazy. Jeśli planujemy zdjęcie na większym płótnie, może okazać się, że smartfon nie oferuje odpowiedniej jakości.

Co warto wiedzieć o rozdzielczości obrazu?

Każde zdjęcie posiada tzw. rozdzielczość. To bardzo istotny element, który trzeba sprawdzić przed drukowaniem zdjęcia.

Rozdzielczość jest miarą fotograficzną pozwalającą określić stopień odwzorowania szczegółów. To liczba pikseli, która przypada na każde 2,54 centymetra. Każdy plik graficzny, w tym zdjęcie, posiada rozdzielczość - można ją łatwo sprawdzić w sekcji "właściwości".

Im większa liczba pixeli, tym bardziej szczegółowe odwzorowanie obiektu na obrazie. Wysoka gęstość pixeli sprawia, że kolory są wyraziste, krawędzie przedmiotów czy postaci są jednolite. Gdy mamy do czynienia z fotografią niskiej jakości, o niskiej gęstości pixeli, drobne elementy przypominają plamy.

Do stworzenia niewielkiego obrazu na płótnie wystarczy, że wykorzystamy zdjęcie o rozdzielczości 200 dpi (czyli 200 pixeli na 2,54 cm). Orientacyjnie można przyjąć, że nasze zdjęcie, aby dobrze prezentowało się w wydruku tą techniką, powinno mieć co najmniej 1500 pixeli na 1500. Ale już w przypadku obrazu o wielkości 70 na 50 cm wskazane jest wybranie zdjęcia z rozdzielczością 3500 na 2500 pixeli.

Proporcje zdjęcia i format, w którym jest zapisane

Proporcje obrazu to innymi słowy jego "kształt". Klasyczny pocztówkowy to 3:4, a np. "instagramowy kwadrat" to 1:1. Jeśli do wydruku nie dopasujemy proporcji zdjęcia, może okazać się, że jego boki zostaną np. obcięte.

Ostatnim aspektem, który warto wiedzieć na temat wydruku zdjęć, jest format, w jakim obraz jest przechowywany. Zazwyczaj jest to JPG, RAW lub TIFF. JPG jest zdecydowanie najpopularniejszy. Ma wiele zalet: zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, łatwo go wysyłać mailem czy za pomocą różnorodnych aplikacji, gwarantuje stosunkowo dobrą jakość fotografii. Zdjęcia w formacie JPG dobrze nadają się do drukowania na płótnie bo nawet, jeśli nie do końca spełniają normy ostrości, to jednak nieregularna faktura tkaniny płóciennej ukryje te niedoskonałości.

TIFF i RAW to dwa profesjonalne rodzaje plików. TIFF to format, w którym zapisuje się zdjęcia bez strat jakości. Zazwyczaj wymaga dodatkowej obróbki przed przygotowaniem do druku. RAW to nieskompresowane, bardzo dużej wielkości i wysokiej jakości zdjęcie. To format, na którym pracują doświadczeni graficy i fotograficy.

Jeśli to wszystko wydaje Ci się odrobinę skomplikowane - nie przejmuj się. Zawsze możesz zasięgnąć opinii specjalistów. Decydując się na wydruk w CEWE, możesz liczyć na bezpłatne wsparcie profesjonalistów. Nie jesteś pewien, czy Twoje zdjęcie będzie się odpowiednio prezentować na płótnie? Skorzystaj z możliwości kontaktu: po zapoznaniu się ze szczegółami zdjęcia, specjaliści udzielą Ci informacji, jakiej wielkości wydruk będzie odpowiedni dla wybranego przez Ciebie obrazu.

Materiał sponsorowany przez Cewe.pl