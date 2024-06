Jakub Tolak już po operacji tętniaka aorty. Pokazał nowe zdjęcie

Jakub Tolak przez kilka ostatnich lat podróżował kamperem po świecie. Towarzyszyła mu żona Zofia Samsel i córeczka. Kilka tygodni temu para wróciła do kraju ze względu na stan zdrowia byłego aktora "Klanu", który musiał przejść operację usunięcia tętniaka aorty.

"Najlepiej skalę oddaje fakt regeneracji. Mostek za pół roku będzie nie do ruszenia. Dopiero za pół roku, a jednocześnie już za pół roku" - dodali pod wspólnym zdjęciem, na którym widać pooperacyjną bliznę aktora.

Obserwatorzy pary nie kryli swojej radości z najnowszych, dobrych informacji, co widać po zamieszczonych pod postem, licznych komentarzach.

"Wysyłam Ci dużo dobrej energii!!! Zdrowiej i niech Ci się serducho szybko regeneruje i wraca do spokojnego i dłuuuugiego działania", "Najważniejsze, że macie już to za sobą i że wszystko poszło ok! Mam nadzieję, że rekonwalescencja przebiegnie również bez problemu", "Dużo zdrowia i szybkiej regeneracji!" - pisali.