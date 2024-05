Publicznie odpowiedzieli na intymne pytania. Niektóre z nich zaskakują

Małżonkowie postanowili wzajemnie zadawać sobie pytania z serii: "Kiedy ostatni raz". "Dopiero jak się człowiek zaczyna zastanawiać nad tym "kiedy ostatni raz…?", zdaje sobie sprawę, że trochę jest do naprawy" - napisali na Instagramie.

Część pytań była zabawna, jak pytanie o to, kiedy Jakub Tolak ostatni raz tańczył na stole czy kiedy ostatni raz dłubał w nosie. Na pierwsze z nich odpowiedział, że ok. 10 lat temu. Z kolei na drugie szczerze odparł: "Dzisiaj".

W rozmowie padło też kilka poważnych pytań. Tolak poprosił żonę, by odpowiedziała, kiedy ostatni raz czuła dziecięcą radość. Ta przyznała, że kilka miesięcy temu, podczas wyjazdu. Podobnie odpowiedziała na pytanie, kiedy ostatni raz czuła się wolna, co także związane było z wyjazdem.

Padły też wyjątkowo osobiste pytania, jak to, kiedy Jakub ostatni raz powiedział żonie, że ją kocha. - Przedwczoraj? - odparł. - Dlaczego nie wczoraj i dzisiaj? - śmiała się Zosia.

- To nie tak dawno. Nie tak źle, jak to tańczenie na stole - bronił się aktor i zapytał żonę, kiedy ostatni raz chciała uciec od wszystkiego.

- Wracamy do zdrowia i będziemy się kochać. Fizycznie też, ale bardziej mentalnie - podsumowała.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl