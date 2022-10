Joanna Racewicz: Rozmawiałam z ludźmi, których jedynym majątkiem była jedna mała reklamówka

To było jedno z moich najtrudniejszych doświadczeń, a przecież dotknęłam tego dramatu wyłącznie za ich pośrednictwem. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak to jest go doświadczać. Chłopczyk, którego zdjęcie trafiło na okładkę książki, właśnie wysiadł z mamą z pociągu. Jechali przez cztery dni w okropnych warunkach: w zamkniętym na głucho wagonie, w którym nie można było otworzyć nawet okna. Z dwiema czynnymi toaletami na pół tysiąca ludzi. Kobieta, której chciałam podać kanapkę, poprosiła, żebym nie podchodziła bliżej. Kiedy zapytałam dlaczego – czy może jest chora, potrzebuje pomocy lekarza, odpowiedziała, że po prostu śmierdzi. "Nie widziałam łazienki przez cztery dni. Nie chcę, żebyś to poczuła" – powiedziała. Rozmawiałam też ze starszym człowiekiem, któremu udało się uratować album rodzinny. Mówił, że to najcenniejsze, co ma. Uciekając przed wojną przebył kilkaset kilometrów, do obcego kraju, do nieznanego świata. Wcześniej najdalej był w swoim obwodowym miasteczku. Upokorzenie, przerażenie, podeptanie, które tym ludziom zafundował Putin, jest nieprawdopodobne.