Jan Śpiewak zabrał głos w sprawie pracy seksualnej. "Sex work, czyli mrówki głosują na partię mrówkojadów"

- Mnie to zatrważa i jestem wręcz zszokowana, jak niektóre feministki - które de facto nie są feministkami, bo promowanie prostytucji pod hasłami feminizmu, to jeden wielki bullshit - mówią o prostytucji jako o normalnej pracy. Mądra feministka wie, że każda kobieta ma o wiele więcej do zaoferowania. Nie jest przedmiotem, a przede wszystkim nie jest do sprzedaży dla mężczyzn. Taka "praca" to nie jest powód do dumy, zresztą - sexworking to nie jest praca. To jest pozbawienie się możliwości decydowania o sobie i odbieranie sobie szans na rozwój - stwierdziła w wywiadzie dla kobieta.pl.