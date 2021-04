Janachowska pochwaliła się romantycznym zdjęciem z mężem. Miłość kwitnie

Romantyczne fotografie z rodzinnych wakacji

Gwiazda spełnai się nie tylko zawodowo, lecz także prywatnie. Od 2019 roku jest mamą Christophera. Gwiazda co jakiś czas pokazuje zdjęcia synka w mediach społecznościowych. Fotografie chłopczyka za każdym razem wzbudzają zachwyt fanów tancerki. Tak też było i tym razem, kiedy Izabela Janachowska postanowiła pochwalić się romantycznymi zdjęciami z mężem i synem.

Izabela Janachowska wybrała krótki rodzinny urlop. Podczas wakacji powstało mnóstwo pięknych zdjęć, którymi gwiazda postanowiła się pochwalić w sieci. NA niektórych zdjęciach tancerka pozuje z mężem, nie szczędząc mu czułości. Na innych fotografiach rodzicom towarzyszy mały Christopher, który szeroko uśmiecha się do obiektywu. Zdjęcia Izy Janachowskiej po prostu zachwycają!

Fani nie szczędzą ekspertce ślubnej komplementów. "Malutki cudny, bardzo ładny chłopiec, tak jest podobny do taty, ale wasze ostatnie zdjęcie to jest sztos. Wyglądacie pięknie, patrząc sobie w oczy" - brzmi jeden z komentarzy.

