Janachowska w małej czarnej. Ale spójrzcie, co wsunęła na nogi

Izabela Janachowska jest wyznawczynią minimalizmu i elegancji . Właśnie w takim szykownym, ale jednocześnie nieprzesadzonym tonie lubi ubierać się najbardziej. Jednocześnie nie jest obojętna na trendy , które subtelnie wplata do swoich looków.

Izabela Janachowska pochwaliła się ostatnio outfitem, w którym rolę główną odegrała mała czarna. Ten klasyczny element garderoby powinien znaleźć się w kolekcji każdej elegantki. Jest szykowny i niezwykle uniwersalny, gdyż komponuje się niemal ze wszystkim. Ślubna ekspertka postawiła na prosty model bez ramiączek , za to z podwójnym dołem, który sprawia, że sukienka nie jest nudna, a intrygująca.

Janachowska uzupełniła ten look złotą biżuterią oraz beżowym płaszczem. Ale na szczególną uwagę zasługują buty, czyli brązowe kozaki z marszczonymi cholewkami. Nie dość, że sięgają za kolana, to jeszcze zostały wykonane z zamszu, co sprawia, że znajdują się na liście najmodniejszych butów na sezon jesień-zima 2024.