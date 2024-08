Wskoczyła w "slip dress". Alternatywa dla klasycznej sukni ślubnej?

Najmodniejsza sukienka tego lata? "Slip dress" króluje na ściankach, wybiegach, a nawet i ulicach. To ukłon w stronę lat 90. Taką sukienkę nosiły największe gwiazdy, takie jak Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell czy Kate Moss.

Izabela Janachowska niedawno świętowała 10. rocznicę ślubu z Krzysztofem Jabłońskim, o czym poinformowała na Instagramie. Zakochani zdecydowali się na profesjonalną sesję zdjęciową, upamiętniającą to ważne wydarzenie. Nie mogło obyć się bez eleganckich stylizacji, które nawiązują do ślubnych kreacji.

Jak przystało na ikonę stylu, nie zapomniała o dodatkach. Tym razem zrezygnowała z rzucających się w oczy kolczyków na rzecz złotego naszyjnika i bransoletki, które dopełniły całą stylizację. Można zaryzykować stwierdzenie, że ten model zastąpi klasyczną suknię ślubną . Fanki prostoty i minimalizmu z pewnością go pokochają.

