Janet Jackson wspomina brata. Właśnie minęło 11 lat od jego śmierci

Janet Jackson wspomina brata

Janet Jackson często podkreślała w wywiadach, jak wiele znaczył dla niej jej brat. "To będzie trwać. Kocham to kiedy widzę dzieci, które naśladują go, kiedy dorośli wciąż słuchają jego muzyki. To ci pokazuję, jaki wpływ miała moja rodzina na świat" - powiedziała w rozmowie z amerykańskimi mediami.